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Erdoğan TV'ye neden çıkmıyor?

Star yazarı Resul Tosun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İnce ile TV'ye, kendisine rakip olarak görmediği için çıkmadığını yazdı.

Siyaset / 12 Haziran 2018 Salı 09:18
Erdoğan TV'ye neden çıkmıyor?

24 Haziran seçimleri yaklaşırken CHP'nin adayı Muharrem İnce her fırsatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı televizyonda tartışmaya davet ediyor.

Bu çağrı karşılık bulmazken, Erdoğan'ın neden TV'ye çıkmadığı herkesin merak ettiği bir soru oldu.

AMAÇ: PİAR ÇALIŞMASI

Star yazarı Resul Tosun, Erdoğan'ın TV'ye çıkmamasının nedenini diğer adayları kendine rakip olarak görmemesi olduğunu yazdı.

Muharrem İnce'nin tek derdinin piar çalışmasını olduğunu belirten Tosun 'Ne Kılıçdaroğlu'nun ne de İnce'nin amacı memleket meselelerini konuşmak değil -o birikimden zaten mahrumlar- Erdoğan ile aynı güce sahip olduklarını ispat etmek ve açıkçası piar yapmaktır.' diye yazdı.

SADECE GÜLÜNÜR

Tosun, TV çağrısıyla ilgili 'TV tartışma talebi de tüy sıkletin ağır sıklete meydan okuması demektir ki, sadece gülünür.' ifadesini kullandı.

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Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Resul TosunCumhurbaşkanıMuharrem İnceRecep Tayyip Erdoğan


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