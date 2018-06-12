Erdoğan ile İnce arasında Diyarbakır tartışması

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dün (11 Haziran 2018) Diyarbakır'da düzenlediği miting tartışma yarattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnce'nin mitingi için ' Tamamına yakını HDP'li' derken, Muharrem İnce de 'AK Parti'li kardeşlerim de vardı' şeklinde karşılık verdi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Vilayet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce'ye yüklendi.



Muharrem İnce'nin 11 Haziran'da Diyarbakır'da düzenlediği mitingi eleştiren Erdoğan, 'Diyarbakır'da miting yaptı. İstihbarattan aldığım bilgi, bu mitinge katılanların neredeyse tamamına yakını HDP'li' ifadelerini kullandı.



İNCE: AK PARTİLİ KARDEŞLERİM DE VARDI



Diyarbakır'da dün düzenlediği mitingle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt veren İnce şunları söyledi:



'Diyarbakır'daydım. Sayın Erdoğan, benim mitingim için 'HDP'liler de gitmiş' diyor. Sayın Erdoğan, Diyarbakır'da benim mitingimde AK Parti'li kardeşlerim de vardı. Kimseyi ayırmıyorum, dışlamıyorum. Bu ülkeyi barıştıracağım. Bu ülkeyi ekonomik olarak büyüteceğiz. Sağcı, solcu; başı kapalı, açık yok. Herkesi kucaklayacağız. Dünya büyük bir değişim yaşıyor' dedi.



İnce konu ile ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada ise, 'Benim mitingime katılanlarla ilgili istihbarattan bilgi almış! İstihbaratın görevi muhalefeti izlemek midir? İstihbaratı siyasi amaçla kullandığın için darbe girişimini Eniştenden öğrenmek zorunda kaldın!İstihbarat da sana doğru bilgi vermeye cesaret edememiş, seni kandırmış! Benim mitinglerime geçmişte AK Parti'ye oy vermiş yurttaşlarımız da katılıyor, herkes katılıyor. Bu bilgiyi istihbarat veremez, vermeye cesaret edemez sana ama ben vereyim.' ifadelerini kullandı.







Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine ilişkin açıklama