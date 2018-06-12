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Erdoğan'dan İnce'ye zor soru: Mitinge katılanlar CHP'li miydi? HDP'li miydi?

Beyaz Tv canlı yayınında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye zor bir soru sordu.

Güncel / 12 Haziran 2018 Salı 00:08
Erdoğan'dan İnce'ye zor soru: Mitinge katılanlar CHP'li miydi? HDP'li miydi?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Tv'de 'Cumhurbaşkanı Özel Yayını' programında gündemi değerlendirdi.,

Ferda Yıldırım'ın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye zor bir soru sordu.

Muharrem İnce'nin Diyarbakır'da yaptığı mitinge dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

HDP'LiLER MİTİNGİNE KATILDI

Geçen pazar ben Diyarbakır'da miting gerçekleştirdim. Muharrem İnce de burada miting gerçekleştirdi. Onun mitingine katılanlar aldığım duyumlara göre HDP'li idi. Aldığım duyuma göre 10 bin kişi katılım gösterdi HDP bayrağı salladılar. CHP'nin mantığı hep yalanlar üzerine. Prompterı duymadığım dedikoduları yaptılar. Bunlar terörle ilgili aleyhte bir ifade yapamıyorlar. Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bunları duyamazsınız çünkü ortak çalışıyorlar.

NE OLMUŞTU?

CHP’nin cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin Diyarbakır’da düzenlediği mitingde gizli ittifak gün yüzüne çıktı. İnce’nin konuşması sırasında “Selo’ya özgürlük” sloganları atan HDP’liler salladıkları bayrakla bazı CHP’lileri bile kızdırdı. Aynı zamanda, CHP'nin mitinginde CHP-HDP ittifakının kanıtı oldu.

'DEMİRTAŞ' DEDİ ALKIŞ YÜKSELDİ

Konuşmasının başında diğer cumhurbaşkanı adaylarına nezaket ziyareti yaptığını belirten Muharrem İnce, 'Selahattin Demirtaş'ı Edirne'de cezaevinde ziyaret ettim' diyince alandan gelen alkışın yükselmesi dikkat çekti.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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