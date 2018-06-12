Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Vilayet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.



Millet kıraathanelerine yönelik tartışmaları değerlendiren Erdoğan, şunları kaydetti:



'Bizim 146 projemizden sadece biri olan millet kıraathanelerinin içindeki keklere takılmışlar, onun peşinden gidiyor. Asıl kek işte bunlara denir. Onun için ben diyorum ki artık bu kadar geyik yeter.'



Erdoğan, CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingine ilişkin, 'Diyarbakır'da miting yaptı. İstihbarattan aldığım bilgi, bu mitinge katılanların neredeyse tamamına yakını HDP'li.' değerlendirmesinde bulundu.

