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Erdoğan: CHP kıraathaneden kumarhane anlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'millet kıraathaneleri' hakkında CHP cephesinden yöneltilen eleştirilerin yanıltıcı olduğunu söyledi.

Güncel / 12 Haziran 2018 Salı 02:43
Erdoğan: CHP kıraathaneden kumarhane anlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Tv'de Gündem Özel programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Millet Kıraathaneleri'ne ilişkin bir soruya Erdoğan, şunları söyledi:

MİLLET KIRAATHANELERİ NEREDEN ÇIKTI

'Mimar arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bu hafta içinde veya bayrama kadar projeler bitecek. Ondan sonra da bu projeleri taktim edeceğim. Bu Millet Kıraathaneleri nereden çıktı, ondan bahsedeyim. Kızım yurt dışında okurken bazen arardı, 'neredesin kızım?' diye sorduğumda kütüphanedeyim derdi. Kızım saat kaç diye sorduğumda, 'burada en ideal çalışma saati ve huzurlu' diyordu. Sonra çay, kahve, kek hepsi var ve ücretini de ödemeyiz' dedi. Oradan esinlendim.'

'CHP, KIRAATHANEYİ KUMARHANE YAPTI'

Şimdi CHP buraya adeta 'kumarhane' diyor. Bir taraftan da geliyor diyor ki 'bu işsizliğin alameti' diyor. Yani edebi bir kenara bıraksan söyleyeceğim laf ağır olur. Görüyorsunuz herkes çayını içiyor, dersini çalışıyor. Bunların büyük kısmı üniversite adayı. Burada senin sadece burayı taktir etmen gerekir. 'Bizim ülkemizde bu tür yerler var mı?' demen lazım. O, bunu demiyor, kumarhaneye benzetiyor. Kıraathane, okuma evi, okuma yeri demektir Bay Kemal, Bay Muharrem. Bilhassa bu ismi seçtim. Kıraathane bizde yeni bir şey değil. Şimdi biz o kıraathaneyi, okuma evlerini Millet Kıraathanesi olarak yeniden hayata geçirip gençlerimizi buralarda medeniyetimizin temel taşlarını oluşturan bu yerlerle buluşturmalıyız. Bu kafeler var ya buralardan kurtaralım. Çünkü oralarda çok yanlış şeyler oluyor. Bu internet kafelerde farklı şeyler yapılıyor. Bir nevi uyuşturucu ile mücadelenin önemli yerlerinden bir tanesidir. Türkiye'de şu anda uyuşturucu ile mücadelede en önemli adımları atmamız gereken yerler oralar. Gençliğimizi biz elden kaçırıyoruz. Kaçırmamak için elimizden geleni yapmalıyız'

BİLMEYENLERE: KIRAATHANE NE DEMEK

Türk Dil Kurumu'na göre kıraathane, müşterilerinin okumaları için gazete, dergi ve kitap bulunduran geniş, temiz ve iyi döşenmiş kahvehanedir.

Ancak günümüzde kıraathaneler, gerçek anlamından uzaklaşarak, daha çok kumar oynatılan mekanlara dönüştürülmüştür.

MİLLET BAHÇELERİ

Erdoğan, Millet Bahçeleri'ne ilişkin ise şunları kaydetti:

'Burada ilk etapta atacağımız adım, bizim yeni yapmakta olduğumuz stadyumlar var. Bir de eski stadyumlar var. Mesela Bursa'nın eski stadyumunu yıkıyoruz. Çünkü Bursa'ya yeni stadyumu yaptık. Eski stadyumu ise biz Millet Bahçesi'ne dönüştürüyoruz. Öyle zannediyorum ki 60 bin metrekarelik bir alan. İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nı biz yeni havalimanıyla değiştiriyoruz. 29 Ekim'de biz yeni havalimanını açacağız. 29 Ekim'e kadar da biz bir taraftan Atatürk Havalimanı'yla ilgili proje çalışmalarına başlayacağız. Oranın alanı yaklaşık 12 milyon metrekare. Orada mevcut ağaçlarımız var, ama burası sökülecek. Sökülme suretiyle de orası ağaçlandırılacak, yeşillendirilecek. Ağırlığı çim olacak. Gelsin anneler, babalar, çocuklarla beraber oralarda yuvarlansınlar. Geçenlerde Yenikapı'daki etkinliğe giderken herkes sahilde etten, dumandan geçilmiyor. Durdurduk arabayı. Şöyle bir hemen vatandaşların yanına gittim, bir anda orası gayet büyük muhabbet sahnesine kavuştu. Şimdi orayı görünce demek ki bizim buralar yeterli değil. Bize daha büyük mekan, alan gerekli. 'Atatürk Havalimanı'nı inşallah Millet Bahçesi'ne çevirelim' dedim. Malatya'da, Ankara'da, Trabzon'da, bütün Türkiye'de aynı şekilde olacak.'

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