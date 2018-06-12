Emin Çölaşan'dan çok tehlikeli yazı

Sözcü yazarlarından Emin Çölaşan, bugün tehlikeli bir köşe yazısı kaleme aldı.



Yazısına 'Ve kafamdaki kuşku' başlığını atan Çölaşan muhalif Cumhurbaşkanı adaylarından olan Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'na silahlı saldırı düzenlenmesinden korktuğunu yazdı. Satıraralarına saldırının sorumlusunun iktidar olacağını gizleyen Çölaşan, 'Sadece aklıma gelen bir kuşkudan söz etmek zorunda kaldım, özür dilerim.' diye ekledi.



Çölaşan, tepki çeken bir yazısını da Hürriyet gazetesinde kaleme almıştı. Çölaşan Hürriyet'ye yayınlanan sözlerinde, 'Ben olsam Türkiye'ye Ramazan'da saldırırdım' demişti. İftar saati Türk güvenlik güçlerinin 'mayışmış, aç, susuz ve yorgun' olduğuna dikkat çeken Çölaşan 'Terörist olsam eylemimi iftara yakın koyarım' ifadelerini kullanmıştı.



Köşe yazısı şu şekilde:



Şimdi yeri gelmişken, kafamda oluşan bir kuşkuyu sizlerle paylaşmak isterim.

Bu iktidar 16 yıl boyunca sağa sola posta koydu, halka tepeden baktı, adaleti yok etti, milleti gerdi, toplumu birbirine düşman etti, kin ve nefret tohumları saçtı.

Şimdi soruyorum:

Başta Muharrem İnce olmak üzere Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu için devletin aldığı koruma önlemleri acaba yeterli mi?

Öyle olmasını dilerim.



* * *

Bu soruyu niçin sorduğuma gelince…

Memlekette yandaş sapık, manyak, silahlardan dem vuran, beyni kin ve nefretle doldurulmuş bir sürü ruh hastası türetildi.

Allah korusun, bunlardan biri o kalabalık mitinglerden birinde silahını çekip ateş etse…

Ve isabet ettirse…

Türkiye birbirine girer, kıyamet kopar.

Sadece aklıma gelen bir kuşkudan söz etmek zorunda kaldım, özür dilerim.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel