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Dolar/TL, güne yükselişle başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.15 itibarıyla 4,5370 seviyesinde dengelendi

Ekonomi / 12 Haziran 2018 Salı 09:15
Dolar/TL, güne yükselişle başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 4,5370 seviyesinde dengelendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırım kararı ile geçen hafta dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi olan Türk lirası, yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesinde diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel hareket ediyor.

Fed'in 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılan Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı kararları öncesinde doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında yükseliş eğiliminde olduğu görülüyor. Uluslararası piyasalarda dolardaki değerlenmeye bağlı olarak dün yüzde 1,21 artışla günü 4,5220'den günü tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında da yükseliş eğilimini sürdürdü.

Dolar/TL, saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde, 4,5370 seviyesinde dengelenirken, avro/TL yüzde 0,2 artışla 5,3410'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 primle 6,0650'den işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile devam eden görüşmelerden gelecek haber ve açıklamaların piyasaların odağında olduğunu belirterek, Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de enflasyon verilerinin de takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,55 ve 4,65 seviyelerinin direnç konumuna geldiğine dikkati çeken analistler, 4,45'in ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak : AA

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