Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BEYAZ TV'de önemli açıklamalar

Anketler ne durumda?
Önceden şöyle olur, böyle olur diye konuşmayı ben münasip bulmuyorum. Meydanlarda büyük bir karşılık görüyoruz, umarım 2. tura kalmadan seçim tamamlanacaktır. Büyük bir tecrübe var sonuçta, siz dükkanınızı çırağa emanet edermisiniz? Türkiye büyük bir ivme yakalayarak geleceğe gidiyor. Bay Kemal Malatya'da esnafa karşı bir aldatmaca oynadı. Fakire, çiftçiye, hayvancılıkla uğraşanlara büyük destek veriliyor. Büyüme potansiyeli olmadan bunları nasıl gerçekeleştireceksiniz. Bunlar üniversitelerin ücretsiz olduğunu bile bilmiyor, bay Muharrem İnce mesela.
Muhalefetin kriz beklentisi ve büyümeye karşı tepkileri
Türkiye'nin muhalefeti beyaza siyah diyor. Bunlar resmen bir yıkım ekibidir. Hepsi büyük projeler için istemeyiz diyorlar. Biz zarar eden kamu kurumlarını asla tutamayız.
Geçen pazar ben Diyarbakır'da miting gerçekleştirdim. Muharrem İnce de burada miting gerçekleştirdi. Onun mitingine katılanlar aldığım duyumlara göre HDP'li idi. Aldığım duyuma göre 10 bin kişi katılım gösterdi HDP bayrağı salladılar. CHP'nin mantığı hep yalanlar üzerine. Prompterı duymadığım dedikoduları yaptılar. Bunlar terörle ilgili aleyhte bir ifade yapamıyorlar. Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bunları duyamazsınız çünkü ortak çalışıyorlar.
4600'ü aşkın Afrin'de terörist etkisiz hale getirildi
Son teröriste kadar bu işin üzerine gideceğiz. Bay Kemal ve İnce'den bu terör odaklarına karşı bir açıklama göremezsiniz. Doğu'da bunların tek taşı yok, o yüzden kürt vatandaşların CHP'ye karşı bakışları belli. Etnik, mezhebi her şeyi bir kenara bırakalım. Bu milleti biz böldürmeyeceğiz.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cumhur ittifakını bölmeye kimsenin gücü yetmez' dedi. Bizim Rabiamız var. Bu Rabiamızda tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, 81 milyon var. Biz bunları eğer ayırt edersek çok büyük yanlış yaparız. Güneydoğulu kardeşlerimiz, Kürt kardeşlerimiz bizi seviyorsa, oralarda AK Parti önemli bir güç halindeyse sebebi biz oralara hizmet götürdüğümüz içindir. Ama bu CHP'lilerin oralarda en ufak bir hizmeti yok. Ondan dolayı Kürt kardeşlerimizin bunlara bakışı sağlıklı değil
Kürt oylarının seçimde belirleyici olacağı yönündeki söylemleri değerlendiren Erdoğan, şunları kaydetti:
'Türkiye'de hangi bölgede ne kadar Türk var, Kürt var bunlar ayrı. Böyle zaten mezhebi yaklaşım içinde olanların da kendilerini pahalıya satma anlayışları vardır. Biz şuna bakalım; Türk milleti ve bu Türk milletinin içinde de tek millet diyoruz. Hep beraber tek millet olacağız. Ama bayrağımız da tek bayrak olacak. Eğer kalkıpta buraya paçavraları sokuşturmak suretiyle bizim bayrağımıza eş bir bayrak koymaya kalkışırlarsa biz üzerlerine F-16, İHA, SİHA oluruz. Her şeyimizle onları yok ederiz. Paralel devletmiş, böyle bir şey söz konusu değil. Biz bu milleti böldürtmeyeceğiz. Onun için Cumhur İttifakını parçalamaya, bölmeye kimsenin gücü yetmez. Biz Cumhur İttifakı'nı özellikle liderler bazında değerlendirmemiz lazım. Aşağıda şu böyle, bu şöyle söylemiş kulak asmayız. Biz liderler olarak Cumhur İttifakı'nı korumakla sorumluyuz.'
Adayların yüksek vaatleri için ne düşünüyorsunuz?
Muhalefetin vaatlerinin sorulması üzerine Erdoğan, “Bunların hepsi yalan. Bunlar bir şeyin hesabını ölçerek biçerek yapmıyorlar, sadece atıyorlar” dedi.
Emekliye verilen ikramiyelerin hatırlatılması üzerine Erdoğan, “Emekliye biz bayram ikramiyesini getirdik, şimdi ‘onu biz vaat etmiştik' diyor. Vaat ettiysen yap. Biz şuanda bunu oturduk konuştuk, her iki bayramda biner lira vereceğiz dedik. Şuanda bu para verilmeye başlandı. Ben bugün Bursa'da sordum, herkes ‘aldık' diyor. Peki, Bay Kemal sen nasıl soracaksın, diyebilecek misin ‘aldınız mı paranızı?' ‘Kesinti' dedikleri şu, bir aileye veriliyor bu para. Bir kişiye değil. Dolayısıyla bu ailenin içinde hepsine” diye konuştu.
Bizim yaptıklarımız ortada, vaatlerimizin hepsini gerçekleştirdik. Bunlar sağlıksız ifadeler. 'Yüksek Hızlı Treni durduracağım' diyor, bunun akli bir sığınağı olabilir mi. Hızlı trenle göç artacak diye karşı çıkılır mı? Kanal İstanbul'a da karşı çıktılar. İstanbul'un değişik yerlerindeki uygunsuz binaları buralara taşıma imkanımız olacak. 45 Kilometre uzunluğundaki bu proje İstanbul'a farklı bir güzellik katacak, dünyada marka olacak. Bunlar Marmaray, Yavuz Sultan Selim'e, Avrasya Tüneli'ne de karşı çıktılar. Bunlar benim milletimi gaflet içerisinde mi sanıyorlar ya?
Millet Bahçesi için nasıl bir konsept planlanıyor? Millet kıraathaneleri tartışmaları için neler düşünüyorsunuz?
İlçelere göre bunların konsepti değişecek. Arkadaşlarımız bu konu üzerinde çalışıyor. Projeler bu hafta içinde tamamlanır ve sizlere takdim ederim. Kendileri kağıt oynadılar, okey oynadılar buraları böyle olacak sanıyorlar. Kıraathane bizde eski birşey değil, biz buraları okuma evi yapacağız. İnternet kafelerde çok yanlış şeyler yaşanıyor. Şu anda bu sıkıntılı internet kafeler de uyuşturucu ile mücadele kapsamına alınacak. 12 milyon metre kare Atatük Havalimanı yerine 'Millet Bahçesi' yapılacak. Bu Central Park'ın 4 katına denk geliyor. Bütün illerimizde bu projeyi hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Her müracaat eden üniversiteli burs da alır kredi de alır, bunları zaten işe girdikten sonra ödeyecekler'' dedi.
Bazı bakanlıkların kaldırılacağı konusu
24 Haziran'dan sonra 15 gün süremiz olacak. Bu süreyi arkadaşlarımızla iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Çalışmaları beraber yürütüyoruz. Yeni hükümet sistemi için kabine, kurullar ve başkanlıklar konusunu bitirmiş vaziyetteyiz. Başkanlık sayısı en az 1 tane olacak, gerisi Cumhurbaşkanlığı'nın tasarrufuna kalmış 3,4,5 bu sayı artabilir.
Parlementer sistemi olası görüyormusunuz? Muhalefet bu konuyu görüştü.
400 milletvekilin yakalaması lazım bunların, yine havadan atıyorlar. Bunlar galiba kafaları karıştırmak istiyorlar. Suyu bulandırmak bunların yaptıkları iş. Benim milletim 24 Haziran'da bunlara gereken dersi verecek
OHAL'İN KALDIRILMASI
OHAL'in getirilmesinin sebebi terör odaklıydı. Bunun birinci hedefinde FETÖ, PKK vb. terör örgütleri vardı. Biz terörle mücadeleyi rahatlattık. Şu anda bu işi ciddi manada yumuşattığımız için 24 Haziran'dan sonra neşter vurabiliriz, ara verebiliriz. Herhangi bir sıkıntı olduğu anda OHAL sonrasında tekrar getirilebilir.
MÜMBİÇ KONUSUNDA YAPILAN AÇIKLAMALAR / ABD TARAFININ S400 ÖNERİSİ
Türkiye çok ciddi bir diplomasi sürdürüyor. Batı'da Rusya-İran ile Fırat'ın doğusunda ise ABD ve koalisyon güçleri ile koalisyon gösteriyoruz. Obama döneminde Münbiç konusu açıldı. G20 toplantısında da bunları konuştuk fakat 'Zeytinlik' operasyonunda bizi Obama yönetimi oyaladı. ABD ile bir toplantı yaptık kendisine Münbiç'te yanınızda görmek istemiyorsanız bunu bilelim, PYD ile yan yana olmak istiyorsunuz bunları biz yutmuyoruz dedim. ABD Münbiş konusunda hep aynı yerdeydi ben de siz yolunuza biz yolumuza dedik. 5000 tır teröristlere yardım verildi, Trump'a söylediğimde bu yardımları 'Olamaz' dediler. 'Bunların seri numaraları var, geri alacağız' deniliyor bakalım samimiyetlerini göreceğiz. F35 konusunda biz anlaşmamızı yerine getirdik. Bu noktada bize yanlış yaparlarsa, hukukun gereğini yaparız. S400'leri hangara çekecek halimiz yok, bunları biz kullanacağız. Biz ABD'nin eline mi bakacağız?
KANDİL OPERASYONU
Kandil'de kimsenin olmadığını neye dayanarak söylüyorlar. Bugün mitingi yaptıkları kişiler onlara söylüyorlar demek ki. Türkiye'nin istihbaratı oraları bilmiyorlar mı? Kandil'in benzeri Sincar, orayı da her an vurabiliriz. Operasyon tarihi söylenmez. Bir gece ansızın vurabiliriz. Tahran'la ve Bağdat'la temaslarımız devam ediyor. Oralarla bu temasların yürütülmesi önemli. Fırat'ın doğusu ve batısı ile ilgili Türkiye, ABD ve Rusya ile temaslarını sürdürüyor. Bu Türkiye'nin diplomasideki başarısını gösteriyor.
AVUSTURYA'YA SERT TEPKİ
Avusturya'nın yaptığı daniskanın alası. 7 tane caminin kapatılması söz konusu. AB'nin üyesi olarak nasıl böyle bir ters hareket ediyorsun. Seçimden sonraki tablo bunlara müdahale imkanı oluşturacak.
6 saat uyku ile idare ediyorum. Arkadaşlarımız iyi bir şekilde çalışıyor. İstanbul'da büyük bir mitingimiz olacak ve ilçelerde de buluşmalar gerçekleştireceğiz. TANAP'ın da İlham Aliyev ile açılışını gerçekleştireceğiz. Yarın Trabzon'da Ovit tünelinin açılışını gerçekleştireceğiz, bu önemli bir açılış olacak.
DÜNYA KUPASI
Dünya Kupası'nda favori Almanya olur.