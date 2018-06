Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BEYAZ TV'de önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;



Seçime sayılı günler kaldı. Meydanlar ne diyor? Yeni dönemde Türkiye'yi neler bekliyor? Kandil'e operasyon yapılacak mı? İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar soruyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan cevaplıyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamarından satırbaşladı:



Seçime 12 gün kaldı neler düşünüyorsunuz, meydanın heyecanı nasıl?



Bugün Niğde mitingimiz bir başkaydı. Kadın-erkek büyük coşku ve heyecan vardı. Meydan adeta tıklık-tıklım dolmuş taşmıştı. Oradaki heyecanı coşkuyu unutmam mümkün değildi. Bursa'da da eski stadın orada muhteşem bir miting yaptık. Ardından 10 bini aşkın kişiyle iftar yaptık. Alan siyasi olarak gittikçe ısınıyor.









Önceden şöyle olur, böyle olur diye konuşmayı ben münasip bulmuyorum. Meydanlarda büyük bir karşılık görüyoruz, umarım 2. tura kalmadan seçim tamamlanacaktır. Büyük bir tecrübe var sonuçta, siz dükkanınızı çırağa emanet edermisiniz? Türkiye büyük bir ivme yakalayarak geleceğe gidiyor. Bay Kemal Malatya'da esnafa karşı bir aldatmaca oynadı. Fakire, çiftçiye, hayvancılıkla uğraşanlara büyük destek veriliyor. Büyüme potansiyeli olmadan bunları nasıl gerçekeleştireceksiniz. Bunlar üniversitelerin ücretsiz olduğunu bile bilmiyor, bay Muharrem İnce mesela.Türkiye'nin muhalefeti beyaza siyah diyor. Bunlar resmen bir yıkım ekibidir. Hepsi büyük projeler için istemeyiz diyorlar. Biz zarar eden kamu kurumlarını asla tutamayız.Geçen pazar ben Diyarbakır'da miting gerçekleştirdim. Muharrem İnce de burada miting gerçekleştirdi. Onun mitingine katılanlar aldığım duyumlara göre HDP'li idi. Aldığım duyuma göre 10 bin kişi katılım gösterdi HDP bayrağı salladılar. CHP'nin mantığı hep yalanlar üzerine. Prompterı duymadığım dedikoduları yaptılar. Bunlar terörle ilgili aleyhte bir ifade yapamıyorlar. Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bunları duyamazsınız çünkü ortak çalışıyorlar.Son teröriste kadar bu işin üzerine gideceğiz. Bay Kemal ve İnce'den bu terör odaklarına karşı bir açıklama göremezsiniz. Doğu'da bunların tek taşı yok, o yüzden kürt vatandaşların CHP'ye karşı bakışları belli. Etnik, mezhebi her şeyi bir kenara bırakalım. Bu milleti biz böldürmeyeceğiz.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cumhur ittifakını bölmeye kimsenin gücü yetmez' dedi. Bizim Rabiamız var. Bu Rabiamızda tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, 81 milyon var. Biz bunları eğer ayırt edersek çok büyük yanlış yaparız. Güneydoğulu kardeşlerimiz, Kürt kardeşlerimiz bizi seviyorsa, oralarda AK Parti önemli bir güç halindeyse sebebi biz oralara hizmet götürdüğümüz içindir. Ama bu CHP'lilerin oralarda en ufak bir hizmeti yok. Ondan dolayı Kürt kardeşlerimizin bunlara bakışı sağlıklı değilKürt oylarının seçimde belirleyici olacağı yönündeki söylemleri değerlendiren Erdoğan, şunları kaydetti:'Türkiye'de hangi bölgede ne kadar Türk var, Kürt var bunlar ayrı. Böyle zaten mezhebi yaklaşım içinde olanların da kendilerini pahalıya satma anlayışları vardır. Biz şuna bakalım; Türk milleti ve bu Türk milletinin içinde de tek millet diyoruz. Hep beraber tek millet olacağız. Ama bayrağımız da tek bayrak olacak. Eğer kalkıpta buraya paçavraları sokuşturmak suretiyle bizim bayrağımıza eş bir bayrak koymaya kalkışırlarsa biz üzerlerine F-16, İHA, SİHA oluruz. Her şeyimizle onları yok ederiz. Paralel devletmiş, böyle bir şey söz konusu değil. Biz bu milleti böldürtmeyeceğiz. Onun için Cumhur İttifakını parçalamaya, bölmeye kimsenin gücü yetmez. Biz Cumhur İttifakı'nı özellikle liderler bazında değerlendirmemiz lazım. Aşağıda şu böyle, bu şöyle söylemiş kulak asmayız. Biz liderler olarak Cumhur İttifakı'nı korumakla sorumluyuz.'Muhalefetin vaatlerinin sorulması üzerine Erdoğan, “Bunların hepsi yalan. Bunlar bir şeyin hesabını ölçerek biçerek yapmıyorlar, sadece atıyorlar” dedi.Emekliye verilen ikramiyelerin hatırlatılması üzerine Erdoğan, “Emekliye biz bayram ikramiyesini getirdik, şimdi ‘onu biz vaat etmiştik' diyor. Vaat ettiysen yap. Biz şuanda bunu oturduk konuştuk, her iki bayramda biner lira vereceğiz dedik. Şuanda bu para verilmeye başlandı. Ben bugün Bursa'da sordum, herkes ‘aldık' diyor. Peki, Bay Kemal sen nasıl soracaksın, diyebilecek misin ‘aldınız mı paranızı?' ‘Kesinti' dedikleri şu, bir aileye veriliyor bu para. Bir kişiye değil. Dolayısıyla bu ailenin içinde hepsine” diye konuştu.Bizim yaptıklarımız ortada, vaatlerimizin hepsini gerçekleştirdik. Bunlar sağlıksız ifadeler. 'Yüksek Hızlı Treni durduracağım' diyor, bunun akli bir sığınağı olabilir mi. Hızlı trenle göç artacak diye karşı çıkılır mı? Kanal İstanbul'a da karşı çıktılar. İstanbul'un değişik yerlerindeki uygunsuz binaları buralara taşıma imkanımız olacak. 45 Kilometre uzunluğundaki bu proje İstanbul'a farklı bir güzellik katacak, dünyada marka olacak. Bunlar Marmaray, Yavuz Sultan Selim'e, Avrasya Tüneli'ne de karşı çıktılar. Bunlar benim milletimi gaflet içerisinde mi sanıyorlar ya?İlçelere göre bunların konsepti değişecek. Arkadaşlarımız bu konu üzerinde çalışıyor. Projeler bu hafta içinde tamamlanır ve sizlere takdim ederim. Kendileri kağıt oynadılar, okey oynadılar buraları böyle olacak sanıyorlar. Kıraathane bizde eski birşey değil, biz buraları okuma evi yapacağız. İnternet kafelerde çok yanlış şeyler yaşanıyor. Şu anda bu sıkıntılı internet kafeler de uyuşturucu ile mücadele kapsamına alınacak. 12 milyon metre kare Atatük Havalimanı yerine 'Millet Bahçesi' yapılacak. Bu Central Park'ın 4 katına denk geliyor. Bütün illerimizde bu projeyi hayata geçirmeyi düşünüyoruz.