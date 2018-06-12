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Çukur sezon finalinde neler oldu? (Çukur 33. bölüm)

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur, sezon finaliyle ekrandaydı. Çukur sezon finalinde İdris Koçovalı, Çukur'u Vartolu'ya bıraktı ve nefes kesen dakikalar yaşandı.Peki Çukur sezon finalinde neler oldu?

Televizyon / 12 Haziran 2018 Salı 01:53
Çukur sezon finalinde neler oldu? (Çukur 33. bölüm)
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Çukur'da büyük sezon finalinde fırtına son kez koptu ve Çukur, Koçovalı ile Vartolu tarafının tam ortasında kaldı.

Oğlu Selim'in ihanetiyle hayatının en büyük yıkımını yaşayan İdris Koçovalı, bu mücadelede mağlubiyetini ilan ederek Çukur'u Vartolu'ya bıraktı.

Yamaç, savaşmaya devam ederken Akşın ve Celasun'un düğünü Koçovalılar için bir nefes oldu. Çukur finalinde tansiyon yüksekti.


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