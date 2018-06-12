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Cibinlik satıcısının güldüren anonsu

Gaziantep’te sineklerden kurtulmayı vaat eden bir cibinlik satıcısı, sinekten yağ çıkaran pazarlama yöntemi görenleri güldürüyor

Yaşam / 12 Haziran 2018 Salı 15:47
Cibinlik satıcısının güldüren anonsu
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Gaziantep'in Barak Ovası olarak bilinen Karkamış, Oğuzeli ve Nizip ilçelerine bağlı köylerinde yaz döneminde artan sivri ve kara sinekleri fırsat bilen bir pazarlamacı, aracındaki sineklerden koruyan cibinlikleri ilginç bir yöntem ile satıyor. Aracında bulunan megafon ile kurduğu cümlelerle önce insanları korkutan pazarlamacı daha sonra ise sineklerden kurtulmayı vaat ediyor. Kullandığı kendine has yöntem ile sinekten yağ çıkaran pazarlamacı, kendisini görenleri ve duyanları da gülümsetiyor. Pazarlamacı kullandığı cümlelerden bazıları ise, 'Gel kardeşim yakanı sineklerden kurtar. Vallahi pis ısırıyorlar. Çok kötü ısırıyorlar. Senin bu sineklere kan borcun mu var. Elini ayağını bu sineklere yediyorsun. Düşme bu sineklerin eline. Sen sineklere yem olacak adam değilsin' oldu.

Sosyal medyayı da renklendirdi

İlginç pazarlama yöntemini cep telefonu ile de kaydeden bölge insanı, görüntüleri sosyal medyadan da paylaştı. Binlerce kez izlenen görüntüler, sosyal medya kullanıcıların yoğun ilgisini de görüyor. Kaynak : İHA

Sosyal MedyaCep Telefonu


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