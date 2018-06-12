CHP'li kadının söyledikleri güldürdü

Seçime sayılı günler kala vatandaşın nabzını tutmak isteyen A Haber sokakta vatandaşa fikrini sordu.



Sokak röportajları sırasında muhabir, sokakta yürüyan bir kadına mikrofon uzattırken, kadının CHP'ye oy verdiğini söylemesinin ardından güldüren sohbet başlıyor.



İKİ PROJE SÖYLEYEMEDİ



Muhabirle karşılıklı diyaloğun yaşandığı röportaj sırasında CHP'li kadının, CHP'nin iktidar olduğu yıllarda yaptığı 2 projeyi söyleyememesi tebessüm ettirdi.



İLKELERİ SAYAMADI



Atatürkçü olduğunu söyleyen kadının Atatürk'ün ilkelerini sayamaması ise dikkatlerden kaçmadı.







Kaynak : Beyaz Gazete Özel