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Cani babanın cezası belli oldu!

Fatih’te 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan Türkoğlu’nu bıçaklayarak öldüren baba ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Verilen cezayı üst sınırdan veren mahkeme herhangi bir takdir indirimine gitmedi.

3. Sayfa / 12 Haziran 2018 Salı 15:44
Cani babanın cezası belli oldu!
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İstanbul Fatih'te 5 Kasım 2017'de 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan Türkoğlu'nu bıçaklayarak öldüren Nezir Türkoğlu'nun 'kasten yakın akrabayı öldürmek' ile 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Nezir Türkoğlu cezaevinden getirilirken avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada son sözü sorulan Nezir Türkoğlu, “Diyecek bir şeyim yok. Verilecek cezaya razıyım. Acımı içimde yaşıyorum' dedi.

Kararını açıklayan mahkeme sanık Nezir Türkoğlu'nu oğluna yönelik yaralama ve zehirleme çalışmalarından ile eşi Neriman Türkoğlu'nun hürriyetinin tehditten toplamda 35 yıl 9 ay hapse çarptırdı. Mahkeme sanık Türkoğlu'nu adli tıp raporuna göre 26 bıçak darbesi ile oğlunu öldürmekten ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme verilen cezalarda herhangi bir takdir indirimine gitmedi.

Kararın ardından mahkeme heyeti başkanı, 'Ölen için Allah'tan rahmet diliyorum. Keşke bu olay yaşanmasaydı' dedi.

Kaynak : İHA

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