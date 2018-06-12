Canan Kaftancıoğlu'ndan Saadet Partili adaya övgü

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim'in seçim propagandası yaptığı konuşma sosyal medyada dolaşmaya başladı.



Sevim'in konuşmasını paylaşan isimlerden birisi de CHP İstanbul İl başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu.







KATİL AKLAMA SANATI



Kaftancıoğlu'nun bu paylaşımı geçmişte attığı tweetleri akla getirdi.



Kaftancıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun katıldığı Sivas katliamı panelinin ardından, Karamollaoğlu'nu 'katil' ilan etmişti.



O dönemde sert ifadelerle içeren paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu, katliam sorumlusu olarak Karamollaoğlu'nu göstermişti.







Kaynak : Beyaz Gazete Özel