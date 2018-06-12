Can Dündar'dan dalga konusu olan paylaşım

MİT tırları davasında 'vatan hainliği' ile yargılanan firari sanık Can Dündar'ın sosyal medya paylaşımı dalga konusu oldu.



Dündar, kişişel hesabından Kandil harekatıyla ilgili '“Batılı bir askeri yetkili, bölgede tempo giderek artmış olsa da, birliklerin büyük çaplı bir operasyon için gerekli olan yaklaşık 10 bin asker sayısına ulaşmadığını, 1000 civarında asker bulunduğunu söyledi”.' paylaşımında bulundu.







YORUM YAĞDI



Dündar'ın bu paylaşımına yorum yağarken 'Yetkili adamın seninle ne işi olur' 'Kim bu batılı yetkili' 'Sana da tel açtı mı Amerikalılar?' gibi tweetler atıldı.









Kaynak : Beyaz Gazete Özel