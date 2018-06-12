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Çamaşır makinasından ceset çıktı!

İstanbul Fatih'teki bir evin banyosunda, üzeri betonla kapatılmış çamaşır makinesinin içinde, bir bavula yerleştirilmiş olarak bulunan cesedin Tunuslu Rochdi Teboulbi’ye ait olduğu belirlendi. Teboulbi’nin, 20 gün önce, evdeki arkadaşlarıyla uyuşturucu aldıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybettiği öne sürüldü

3. Sayfa / 12 Haziran 2018 Salı 23:25
Çamaşır makinasından ceset çıktı!

İstanbul Fatih'teki bir evin banyosunda, üzeri betonla kapatılmış çamaşır makinesinin içinde bulunan cesedin, 50 yaşındaki Tunuslu Rochdi Teboulbi'ye ait olduğu belirlendi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İskenderpaşa Mahallesi Kızanlık Caddesi'ndeki bir evin banyosunda, üzeri betonla kapatılmış çamaşır makinesinde, bavul içinde Teboulbi'nin cesedinin bulunmasına ilişkin olarak aynı evde gözaltına alınan Muhammed Eymen El M. (31), Sami A. (50) ve Necla M. (30) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi.



'KALP MASAJI DA YAPTIK AMA ÖLDÜ' İDDİASI

Şüpheli Muhammed Eymen El M'nin emniyetteki ilk ifadesinde, yaklaşık 20 gün önce Fatih'te evde uyuşturucu madde kullandıkları sırada Teboulbi'nin fenalaştığını, kendisine kalp masajı yaptıklarını ancak hayatını kaybettiğini söylediği öğrenildi.



MAKİNENİN TAMBURUNU SÖKMÜŞLER

Zanlının ayrıca, arkadaşlarının ölmesi üzerine korktuklarını, cesedi bir bavula koyup, tamburunu söktükleri çamaşır makinesinin içine bavulla koyup, banyonun zeminine gömdüklerini itiraf ettiği belirtildi.



ÖNCE KAÇTI, SONRA VİCDAN AZABI ÇEKİP ANLATTI

El Münir'in, olaydan sonra Tunus'a döndüğü, birkaç hafta sonra vicdan azabı çekip durumu annesine anlattığı, annesinin durumu polise bildirmesi gerektiğini söylemesi üzerine Türkiye'ye dönüp olayı polise anlattığı ortaya çıktı.



İLK İNCELEMEDE KALP MASAJI BULGUSU

Adli Tıp Kurumu'na bavul içerisinde götürülen cesette yapılan ilk incelemede, kalp masajı yapıldığına dair de bulguya ulaşıldığı ifade edildi.

Gözaltındaki şüphelilerin Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

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