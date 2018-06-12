Fatih Kızanlık Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 112 Acil Servisi arayan Muhammet E.E. (31) 20 gün önce arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu alırken Tunus uyruklu Rojdi Tuguldi’nin fenalaşarak öldüğünü ve cesedin eve sakladıklarını ihbar etti. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla açtıkları dairedeki tamburu sökülmüş ulaşık makinesinin içinde, bavul içerisinde bir ceset buldu.



Uyuşturucu kullanırken ölmüş



Olay sırasında evde olduğu öğrenilen Sami A. (53) ve Necla M. (30) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, Tunus uyruklu Rojdi Tuguldi’nin uyuşturucu alırken aniden fenalaştığını, bir süre kalp masajı yaptıklarını ancak kurtaramadıklarını söyledi.



Paniğe kapılan şahısların cesedi önce bir bavula koydukları ardından tamburunu söktükleri bulaşık makinesi içine yerleştirerek tuvalete taşıdıklarını itiraf etti. Daha sonra da makineyi tuvaletin içine gömerek saklamaya çalışarak üzerini ise alçıpanla kapattıklarını söyledi.



Öte yandan Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Rojdi Tuguldi’nin cesedi üzerine yapılan ilk incelemede herhangi bir kesici delici alet, ya da mermi izine rastlanmadığı öğrenildi. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’nda incelemenin sürdüğü belirtildi. Kaynak : İHA