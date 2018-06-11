Başbakan Yıldırım: Bedelli askerlik için şartlar oluştu

Başbakan Binali Yıldırım, Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Didem Arslan moderatörlüğünde Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş ve Gazete Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in sorularını yanıtladı.



Bedelli askerlikle ilgili sorulara yanıt veren Başbakan Yıldırım 'Bir birikim var bunu bedelli ile sadece çözmek mümkün değil. Bütün boyutları ile ele almak lazım. Bence şartlar oluştu.' dedi.



BEDELLİ ASKERLİKTE YAŞ SINIRI VE ÜCRET NE KADAR?



Bedelli askerlik düzenlemesi ile ilgili hükumet kanadından olumlu mesajlar gelmeye devam ediyor. Maliye ve Milli Savunma bakanlıkları çalışmalara başladı. Maliye ücret, Milli Savunma Bakanlığı ise yaş konusundaki beklentileri değerlendiriyor. Ancak bedelli askerliğin seçimden önce çıkması çok zor görünüyor. İşte bu nedenle 24 Haziran sonrası yeni hükümet kurulur kurulmaz, bedelli askerliğin yeniden gündeme geleceği konuşuluyor. Peki kimleri kapsayacak, ne kadar ödenecek? En fazla merak edilen yaş ve bedel konusu. 2011'de yaş 30, bedel 30 bin liraydı. 2014'te ise yaş 27, bedel 18 bin lira olarak belirlenmişti. Bugün konuşulan bedelli askerlik taslağındaysa yaş 28 olarak belirlendi ancak gençler yaş sınırının 25'e çekilmesini istiyor. Ücret konusuysa şimdilik 20 bin lira.

