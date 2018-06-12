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Bakan Çavuşoğlu duyurdu: FBI soruşturma başlattı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ soruşturmalarına ilişkin, "Şimdi Amerika, FBI bir soruşturma başlattı" dedi.

Siyaset / 12 Haziran 2018 Salı 18:43
Bakan Çavuşoğlu duyurdu: FBI soruşturma başlattı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ soruşturmalarına ilişkin, 'Şimdi Amerika, FBI bir soruşturma başlattı. Amerika'daki ihlalleri, vergiden vize kaçakçılığına kadar her türlü ihlalleri görmeye başladılar ve ciddi bir soruşturma olduğunu Dışişleri Bakanı bana söyledi. İade konusunda da var gücümüzle çalışıyoruz. Bir komisyon da kurduk. ABD bu sorunları taca atamaz. Tıpkı Münbiç meselesinde de olduğu gibi. Münbiç'te oturduk yol haritasında uzlaştık. Burada YPG'li PKK'lı teröristleri çıkaracağız ve gerçek sahiplerine teslim edeceğiz.' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Almanya da şimdi anlamaya başladı. Anlatıyorduk. Bu Der Spiegel'de yazan yazarlarla ve araştırmacılarla da konuştuk. 'PKK'ya da yüz verdiniz, şimdi kontrol edemiyorsunuz' diyoruz. 'Yarın FETÖ belası daha büyük bir bela olarak karşınıza çıkacak' diyoruz. Şimdi biraz araştırınca gerçekleri görmeye başladılar. Türkiye karşıtlığı bunların kör etmiş gözlerini. 'Nasıl olsa Türkiye aleyhine ise iyidir' diyorlar. Ama biraz araştırdılar ve tehlikeyi gördüler.' Kaynak : AA

Der SpiegelMevlüt ÇavuşoğluTürkiyeDışişleri Bakanı


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