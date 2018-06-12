Avusturya'nın İslam düşmanı kararı

Avusturya Başbakanı Kurz, aralarında Türk İslam birliği ATİB'e bağlı bir caminin olduğu yedi caminin kapatılacağını, imamların da sınır dışı edilebileceğini açıklamıştı.



Bu açıklama dünyada ses getiriken, Türkiye en üst düzeyden Avusturya'ya tepki gösterdi.



NEDEN YAPIYORLAR?



Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, Avusturya'nın bu kararına İtalya başta olmak üzere bir çok Avrupa ülkesinin destek verdiğini yazdı.



Karaca, Avusturya tarafından alınan bu kararı ve destek görmesini maddeler halinde şu şekilde yazdı;



Avusturya'nın hasmane tutumuna dönelim ve soralım: Neden yapıyorlar?



1) Yapıyorlar, çünkü yapabiliyorlar. Uluslararası konjonktür, Suriye iç savaşı nedeniyle IŞİD (DEAŞ) üzerinden yaratılan “İslam tehdidi algısı”, Avrupa kentlerinde patlayan bombalar, konser çıkışında katledilen insanlar, ağır araçlarla kalabalığa dalıp sıradan sivilleri biçen ve sonradan hepsi IŞİD ya da benzeri örgütlerce üstlenilen cinayetlerle iyice palazlandırıldı. Söz konusu eylemlerde bu ülkelerdeki politikaları belirlemek isteyen istihbarat servislerinin rolü var mıydı, varsa oranı neydi sorularının cevabını asla öğrenmeyeceğiz. Elimizdeki tek gerçek, “Müslüman” imajının “radikalizm”le eş tutulmaya başlandığı, yani komaya girdiği gerçeği. Ekonomik sıkıntı yaşayan Avrupa ülkelerinde Müslümanları ötekileştirme, halka ekonomiden daha fazla pay vaadi içeriyor ve siyaset bu fırsatı kullanmayacak kadar ahlaklı bir kurum değil.



2) Yapıyorlar, çünkü sadece İslamofobik değil, aynı zamanda kültür ırkçılığı, beyaz üstünlükçülüğe has rahatsızlıklarla malul durumdalar. Esmer Müslümanları tümüyle onlar gibi görünüp onlar gibi yaşayana kadar entegre olmuş saymıyorlar ve dünyanın esmer tarafı, onları kendilerinden utanana kadar sınayacak entelektüel, siyasi, hatta ekonomik ayrıcalıklara sahip değil. Müslümanları ötekileştirmek, sıradan insanlara “ekonomiden daha fazla pay” vaadi içeriyor.



3) Yapıyorlar, çünkü yardımcı oluyoruz. İlk iki madde öngörülebilir/ bilinen ama engellenmesi imkân dahilinde olmayan alanlara dahil sayılabilir, ama bu madde öyle değil. Batı'nın güncel Müslüman göçüyle ilgili rahatsızlıklarının tarihsel arka planı olduğu bilinmesine rağmen, bu toplumların ciddi nüfus kaybı yaşadığını ve irrasyonel “işgal” korkularını diri tuttuklarını görmezden gelmek, hatta o hassasiyetleri kışkırtmak gibi içeride gururumuzu okşayan/ dışarıda sıkıntı yaratacağı apaçık belli olan bir milli sporumuz var. Basit bir örnek verelim. 2014 yılında Kurz yakın bir zamanda ülkeyi ziyarete gidecek Erdoğan için, “Erdoğan, Avusturya toplumunu bölmemeli” ifadesini kullanmış ve akabinde kişisel sitesi hack'lenmişti.



Yazının tamamı için tıkalyınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel