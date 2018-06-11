AÜ Tıp Fakültesi en başarılılar arasında

Yaklaşık 12 bin 500 adayın sınavının geçerli sayıldığı 2017 TUS ilkbahar sınavının detaylı analizinin yer aldığı rapor incelendiğinde adayların üniversitelerine göre temel tıp bilimleri ve klinik tıp bilimleri testlerinin alt testlerinde ham puan ortalamalarına göre Akdeniz Üniversitesi en başarılı üniversiteler arasında yer alıyor.



AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, “Her alanda başarılarıyla adından söz ettiren Üniversitemiz, özellikle sağlık alanındaki öncü çalışmalarıyla adını dünyada duyurmuştur. Eğitim, araştırma, uygulama ve sağlık hizmetini başarıyla yürüten tıp fakültemiz ve hastanemiz bugün ülkemizin önde gelen kurumlarından biri” diye konuştu.



Akdeniz Üniversitesi'nin gerek öğrenci gerek öğretim üyesi gerekse sağlık hizmeti için vatandaşların ilk tercihleri arasında olduğunu dile getiren Rektör Ünal, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nda hem yerleşen aday hem de tercih bakımından üst sıralarda yer aldıklarını belirterek, rapora göre Tıp Fakültesi'nin Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji, Tıbbi Farmakoloji, Dahiliye, Cerrahi bölümleri, Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümlerinde ilk 10'da yer aldığını ve hedeflerinin tüm bölümlerde ilk 3'te yer almak olduğunu kaydetti.



Kaynak : İHA