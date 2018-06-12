Atilla Taş işleri büyüttü!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye desteğini açıklayan şarkıcı Atilla Taş, İnce'yi parlatmak için her yolu deniyordu.



Taş, şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu'na yağ çekmeye başladı.



ÇIKAR GÖZETMEDEN İNCE'Yİ ADAY GÖSTERMİŞ!



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Atilla Taş 'Sayın başkanım Kılıçdaroğlu'nun samimiyetini seviyorum. Her soruya samimi cevaplar verdi. Unutmayın ki bugün Muharrem İnce'yi hiçbir çıkar gözetmeden aday göstererek adamlığa selamın kralını çakmıştır zaten' ifadelerini kullandı. Kaynak : Beyaz Gazete Özel