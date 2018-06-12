USD (Alış - Satış) : 4,55 - 4,56 EURO (Alış - Satış) : 5,36 - 5,37

Atilla Taş işleri büyüttü!

Atilla Taş şimdi de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu şirin gösterme çabasına girdi...

Güncel / 12 Haziran 2018 Salı 09:29
Atilla Taş işleri büyüttü!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye desteğini açıklayan şarkıcı Atilla Taş, İnce'yi parlatmak için her yolu deniyordu.

Taş, şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu'na yağ çekmeye başladı.

ÇIKAR GÖZETMEDEN İNCE'Yİ ADAY GÖSTERMİŞ!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Atilla Taş 'Sayın başkanım Kılıçdaroğlu'nun samimiyetini seviyorum. Her soruya samimi cevaplar verdi. Unutmayın ki bugün Muharrem İnce'yi hiçbir çıkar gözetmeden aday göstererek adamlığa selamın kralını çakmıştır zaten' ifadelerini kullandı. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Kemal KılıçdaroğluMuharrem İnceAtilla TaşCumhurbaşkanı AdayıŞarkıcı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı