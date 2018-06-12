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Ankara Garı önündeki terör saldırısı davasında ağırlaştırılmış müebbet istemi

Ankara Garı önünde 100 kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili davada savcı, 10 sanığın 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Güncel / 12 Haziran 2018 Salı 18:37
Ankara Garı önündeki terör saldırısı davasında ağırlaştırılmış müebbet istemi

Ankara Garı önünde 100 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili 36 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, 10 sanığın "kasten öldürmek" suçundan 100'er kez, "anayasayı ihlal" suçundan da birer kez olmak üzere 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Savcı, sanıklardan 10'unun "100 kişiyi kasten öldürmek" suçundan 100'er kez, "anayasayı ihlal" suçundan da birer kez olmak üzere 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Sanıklar hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde patlayıcı madde bulundurmak" gibi suçlardan ayrıca ceza talebinde bulunan savcı, 9 sanığa çeşitli suçlardan süreli hapis cezası istedi.

Savcı, yakalanamayan 16 sanığın dosyasının ayrılmasını, yargılama sırasında ölen bir sanık hakkındaki kamu davasının ise düşürülmesini istedi.

Hapis CezasıCumhuriyet Savcısı


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