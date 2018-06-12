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'Alırsanız da kullanmayın' diyen ABD'ye cevap!

ABD'nin S-400'lerle ilgili 'alın ama kullanmayın' şeklindeki tuhaf yaklaşımına yanıt veren Erdoğan, 'hangara çekecek halimiz yok, ABD'nin eline mi bakacağız, alacağı ve kullanacağız' ifadelerini kullandı.

Güncel / 12 Haziran 2018 Salı 02:38
'Alırsanız da kullanmayın' diyen ABD'ye cevap!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber'deki canlı yayında, S-400 ve F-35'lerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

S-35'ler konusunda Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve ABD'nin bu konudaki yanlış yaparsa hukukun gereğine göre hareket edileceğini söyledi.

'ALIN AMA KULLANMAYIN' DİYEN ABD'YE CEVAP: SİZİN ELİNİZE Mİ BAKACAĞIZ

S-400'lerle ilgili ise ABD'nin 'alın ama kullanmayın' şeklindeki yaklaşımına değinen Erdoğan, 'biz bunları kullanacağız, ABD'nin eline mi bakacağız' dedi.

Erdoğan konuyla ilgili şöyle konuştu:

F35 konusunda biz anlaşmamızı yerine getirdik. Bu noktada bize yanlış yaparlarsa, hukukun gereğini yaparız. S400'leri hangara çekecek halimiz yok, bunları biz kullanacağız. Biz ABD'nin eline mi bakacağız?

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