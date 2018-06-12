'Alırsanız da kullanmayın' diyen ABD'ye cevap!

ABD'nin S-400'lerle ilgili 'alın ama kullanmayın' şeklindeki tuhaf yaklaşımına yanıt veren Erdoğan, 'hangara çekecek halimiz yok, ABD'nin eline mi bakacağız, alacağı ve kullanacağız' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber'deki canlı yayında, S-400 ve F-35'lerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
S-35'ler konusunda Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve ABD'nin bu konudaki yanlış yaparsa hukukun gereğine göre hareket edileceğini söyledi.
'ALIN AMA KULLANMAYIN' DİYEN ABD'YE CEVAP: SİZİN ELİNİZE Mİ BAKACAĞIZ
S-400'lerle ilgili ise ABD'nin 'alın ama kullanmayın' şeklindeki yaklaşımına değinen Erdoğan, 'biz bunları kullanacağız, ABD'nin eline mi bakacağız' dedi.
Erdoğan konuyla ilgili şöyle konuştu:
F35 konusunda biz anlaşmamızı yerine getirdik. Bu noktada bize yanlış yaparlarsa, hukukun gereğini yaparız. S400'leri hangara çekecek halimiz yok, bunları biz kullanacağız. Biz ABD'nin eline mi bakacağız?