'Alırsanız da kullanmayın' diyen ABD'ye cevap!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber'deki canlı yayında, S-400 ve F-35'lerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



S-35'ler konusunda Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve ABD'nin bu konudaki yanlış yaparsa hukukun gereğine göre hareket edileceğini söyledi.



'ALIN AMA KULLANMAYIN' DİYEN ABD'YE CEVAP: SİZİN ELİNİZE Mİ BAKACAĞIZ



S-400'lerle ilgili ise ABD'nin 'alın ama kullanmayın' şeklindeki yaklaşımına değinen Erdoğan, 'biz bunları kullanacağız, ABD'nin eline mi bakacağız' dedi.



Erdoğan konuyla ilgili şöyle konuştu:



F35 konusunda biz anlaşmamızı yerine getirdik. Bu noktada bize yanlış yaparlarsa, hukukun gereğini yaparız. S400'leri hangara çekecek halimiz yok, bunları biz kullanacağız. Biz ABD'nin eline mi bakacağız?