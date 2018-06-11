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Akşener'e tepki gösteren kişiye darp

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingine katılan ve alanda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'den terör sorunundan bahsetmesini isteyen kişi, partililerce darbedildi Polisin kalabalığın elinden aldığı ve şehit yakını olduğunu iddia eden vatandaş, hastaneye kaldırıldı

3. Sayfa / 11 Haziran 2018 Pazartesi 20:06
Akşener'e tepki gösteren kişiye darp
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingine katılan ve şehit yakını olduğunu iddia ederek, terör sorundan bahsetmesini isteyen kişi, partililerce darbedildi.

Programı kapsamında Elbistan ilçesine giden Akşener, Malatya Caddesi'nde kendisini karşılayan partililere hitaben konuşma yaptı.

Miting sırasında elindeki Türk bayrağı çıkartmasıyla canlı yayın kameramanlarının bulunduğu platforma gelen ve şehit yakını olduğunu söyleyen servis şoförü Salih Ünsal (33), Akşener'e seslenerek, 'Bir şehit yakını olarak, bu bayrak uğruna şehit verdik. Bu ülkenin sorunu, ekonomik sorundan önce terör sorunu. Keşke Saray'dan önce terör sorununu nasıl çözeceğinizi anlatsaydınız.' dedi.

Bunun üzerine Akşener'in, 'Ben terör sorununu çözdüm oğlum, çözdüm. Bunun için nelere uğradım. Ohoo çözdüğüm için nelerle suçlanıyorum. Habur rezaletini ben yapmadım.' karşılığını verdiği Ünsal, miting alanındaki partililer tarafından bulunduğu yerden indirilerek darbedildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden darb sonucu yaralanan ve polisin müdahalesiyle kalabalığın elinden kurtarılan Ünsal, polis aracına bindirilerek, Elbistan Devlet Hastanesine götürüldü.

- 'Vatan delisi olduğum için saldırdılar'

Hastanede sağlık raporu alan Ünsal, çıkışta gazetecilerin 'Şikayetçi oldunuz mu? Neden saldırdılar' soruları üzerine, 'Şikayetçi oldum. Daha sonra detaylı açıklama yapacağım. Vatan delisi olduğum için saldırdılar. Şehit yakını olduğum için saldırdılar.' dedi.

Ünsal, hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaynak : AA

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