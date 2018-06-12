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Ahmet Hakan, CHP kulislerinde konuşulanları yazdı

Ahmet Hakan, CHP kulislerinde Muharrem İnce için “Çok önceden partinin başına geçseydi şimdi bu halde olmazdık” diyenlerin olduğunu yazdı.

Siyaset / 12 Haziran 2018 Salı 09:12
Ahmet Hakan, CHP kulislerinde konuşulanları yazdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce ismini açıklaması ardından kulislerde “Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi aday gösterip bir rakibini daha mı saf dışı bıraktı?” sorusu gündeme gelmişti.

İnce'nin meydanlardaki performansı ise Kılıçdaroğlu'nu ters köşeye yatırdı. Ahmet Hakan, CHP kulislerinde Muharrem İnce için “Çok önceden partinin başına geçseydi şimdi bu halde olmazdık” diyenlerin olduğunu yazdı.
 
Ahmet Hakan'ın köşe yazısının o bölümü şöyle:

CHP ÇEVRELERİNDE İŞİTİLEN MUHARREM İNCE SÖZLERİ!

- “Madem Muharrem İnce gibi bir adamımız vardı, niye şimdiye kadar keşfetmedik” diyenler var.

- “Meğer sen bizim iflahımızı kurutmuşsun Kemal Kılıçdaroğlu” diyenler var.

- “Çok önceden partinin başına geçseydi şimdi bu halde olmazdık” diyenler var.

- “Bu Muharrem İnce hep mi böyleydi, yoksa aday olunca mı açıldı” diyenler var.

Kısacası...

Var oğlu var yani.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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