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Acun Ilıcalı'nın Turabi açıklaması şaşırttı! (Turabi Survivor'dan diskalifiye mi oldu?)

Acun Ilıcalı, Survivor ada konseyinde Turabi'nin sakatlığıyla ilgili kritik bir açıklamada bulundu. Ilıcalı, Turabi'ye, "Oyunlarda oynaman mümkün görünmüyor" deyince konseyde herkes şoke oldu.

Televizyon / 12 Haziran 2018 Salı 12:18
Acun Ilıcalı'nın Turabi açıklaması şaşırttı! (Turabi Survivor'dan diskalifiye mi oldu?)
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında Acun Ilıcalı, Turabi'nin sakatlığı ile ilgili kritik bir açıklamada bulundu.

Turabi'ye, 'Doktorumuzun yaptığı araştırmanın sonucunda senin durumun tahmin ettiğimizden daha kötü' diyen Acun Ilıcalı, 'Survivor'da oyun oynama şansın görünmüyor. Eğer oynarsan sakatlığın kalıcı olabilir' dedi.

ACUN'A YALVARDI

Ilıcalı'nın bu açıklaması karşısında şoke olan Turabi, 'Ben razıyım, oynarım. Koy ağabey oyuna beni, aksaklık yaparsam alırsın. Ben yarışırım, Acun ağabey gözünü seveyim, yapmayın. Beni buradan alırsan ben daha kötü olurum. Ben her şeyimi vermişim, bir çatlak yüzünden beni alma' diyerek yalvardı.

-Video-
Survivor Turabi'ye Acun Ilıcalı'dan şok! 'OYNAMA ŞANSIN YOK'

Acun Ilıcalı da, 'Seni şu anda Survivor'dan elemeyi düşünmüyoruz. Eleme konuşması yapmıyorum ama oyunda oynama şansın yok' karşılığını verdi.

Turabi ise, 'Ben sana ispatlarım oynayacağımı' dedi.

Bunun üzerine Ilıcalı, 'Bana değil doktorumuz Metin ağabeye ispatla. Kararları hiç bir zaman ben vermiyorum. Yapım ekibiyle birlikte yaptığımız toplantıda karar veriyoruz. Metin ağabey geldiğinde bu konuyu konuşacağız' diyerek konuya noktayı koydu.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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