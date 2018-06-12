ABD'den 'Münbiç' açıklması: Hazırız!

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Menbiç ile ilgili açıklama yaptı. James Mattis, Münbiç yol haritasını uygulamaya hazır olduklarını ve Türk-Amerikan heyetlerinin, bu hafta Almanya'da planın icrasını görüşeceğini açıkladı.



"MÜNBİÇ YOL HARİTASINI UYGULAMAYA HAZIRIZ"



James Mattis, "Türkiye ile anlaştığımız Münbiç yol haritasını uygulamaya hazırız" dedi.