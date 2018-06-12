USD (Alış - Satış) : 4,51 - 4,52 EURO (Alış - Satış) : 5,32 - 5,33

ABD'den 'Münbiç' açıklması: Hazırız!

ABD Savunma Bakanı Mattis, Münbiç yol haritasını uygulamaya hazır olduklarını ve Türk-Amerikan heyetlerinin, bu hafta Almanya'da planın icrasını görüşeceğini açıkladı.

Güncel / 12 Haziran 2018 Salı 01:08
ABD'den 'Münbiç' açıklması: Hazırız!

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Menbiç ile ilgili açıklama yaptı. James Mattis, Münbiç yol haritasını uygulamaya hazır olduklarını ve Türk-Amerikan heyetlerinin, bu hafta Almanya'da planın icrasını görüşeceğini açıkladı.

"MÜNBİÇ YOL HARİTASINI UYGULAMAYA HAZIRIZ"

James Mattis, "Türkiye ile anlaştığımız Münbiç yol haritasını uygulamaya hazırız" dedi.

AlmanyaSavunma Bakanı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı