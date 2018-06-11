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Terör örgütünün sözde bölge sorumlusu etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde bölge sorumlusu olduğu belirlendi.

3. Sayfa / 11 Haziran 2018 Pazartesi 18:07
Terör örgütünün sözde bölge sorumlusu etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde bölge sorumlusu olduğu belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bestler-Dereler bölgesinde devam eden Şehit Jandarma İstikam Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak operasyonunda bugün etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'Şerevan' sözde bölge sorumlusu 'Zinar Bagog' kod adlı Zinar Avcı olduğu tespit edildi.

8 Haziran'dan bu yana 21 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgedeki operasyon sürüyor.

Kaynak : AA

ŞehitTerör ÖrgütüJandarma


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