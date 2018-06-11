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'Tecrübeli biri olarak söylüyorum, Cumhurbaşkanlığı seçim ikinci tura...'

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, seçimlere kısa bir süre kala yaptığı değerlendirmede siyasal tecrübesinin olduğunu belirtti ve Cumhurbaşkanlığı için 2. bir turun olmayacağı görüşünü dile getirdi. Bozdağ, tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş üzerinden 'bir mağduriyet yaratılmaya çalışıldığını' da söyledi.

Siyaset / 11 Haziran 2018 Pazartesi 09:54
'Tecrübeli biri olarak söylüyorum, Cumhurbaşkanlığı seçim ikinci tura...'

Sabah'tan İsa Tatlıcan'a konuşan Bozdağ'a yöneltilen sorular ve Hükümet Sözcüsü'nün açıklamalarından bir kısım şöyle:

AK Parti olarak 24 Haziran seçimleri ile beklentiniz nedir?

Seçim ikinci tura kalmaz. Ben siyasal tecrübesi olan biri olarak arazide gördüklerimden, milletimizin yaklaşımından çıkardığım sonucu söylüyorum.
Oy oranı konusunda bir tahmininiz var mı?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucu bellidir. İkinci tura kalacağına ihtimal vermiyorum. Referandumda 'Evet' diyenler şu anda bu sistemin hayata geçirilmesi için de 'Evet' diyorlar. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız'a oy verecekler.

Referandumda 'Hayır' verenlerden bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy çıkacağını düşünüyor musunuz?

Geçmişte hem MHP'den, hem AK Parti'den hem de diğer partilerden 'Hayır'a veren oldu. Ama onlar sisteme karşı olduğu için veya başka gerekçelerle 'Hayır' oyu verdi. Ama artık liderleri cumhurbaşkanı adayı. İlave bir artı olacaktır.



'AK PARTİ'YE OY VERMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Selahattin Demirtaş üzerinden bir mağduriyet edebiyatı yürütülüyor, muhalefet adayları da bu koroya katıldı.

Bu bir siyasal mühendislik propagandası. Bir mağduriyet yaratarak Kürt kardeşlerimizin, AK Parti'ye oy vermesini engellemeye çalışıyorlar. Suç varsa, bu suçu işleyen cumhurbaşkanı adayı oldu, milletvekili adayı oldu diye adli süreçlerin ortadan kaldırılması diye bir kural yok. Kanun önünde herkes eşittir. Bu siyasi mühendislik siyaset alanında netice vermez. Eğer verseydi bugün AK Parti olmazdı.

Muhalefetin seçim güvenliği konusunda bazı eleştirileri var. Türkiye'de seçim güvenliği ile ilgili bir sorun var mı?

Türkiye'de seçimler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra güvenli seçimlerdir. 'Sandık güvenliği yok' diyenler esasında seçimden sonra yenilgilerine mazeret üretenlerdir. Türkiye'deki seçim sistemi, hileye izin vermez.

Bozdağ, sözlerini şöyle noktaladı:

'Bu seçim sadece Türkiye'de partilerin yarıştığı bir seçim değil. Avrupa ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri, Amerika'sı hepsi yakından takip ediyor. Siyasi istikrar, güçlü iktidar, etkin ve iyi yönetim bunun doğurduğu güven ortamından rahatsız olanlar var. Bunlar Tel Aviv'dir, Paris'tir, Berlin'dir, Viyana'dır. AK Parti tökezlese pek çok başkentte bayram yapılacağını görüyoruz. Ama onlara bu millet bayram yaptırmayacak.'
Kaynak : Sabah

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