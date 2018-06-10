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Şırnak'ta 5 terörist daha...

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde devam eden Şehit Jandarma Istihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak operasyonunda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. 8 Haziran’dan bu yana devam eden operasyonda toplam 19 terörist etkisiz hale getirildi.

3. Sayfa / 10 Haziran 2018 Pazar 23:22
Şırnak'ta 5 terörist daha...

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, 'İlimiz merkez ilçe Bestler-Dereler bölgesinde 08 Haziran 2018'de icrasına başlanılan Şehit J.Is.Asb.Kd.Çvş. Mustafa Kozak operasyonunda 10 Haziran 2018 günü saat 22.05'te İHA ile tespit edilen (5) BTÖ mensubu da düzenlenen yakın hava hücum harekatı sonucunda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiş olup bölgede devam eden operasyon neticesinde toplamda (19) BTÖ mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir' denildi.

Kaynak : İHA

ŞehitHava HarekatıPkkTerör Operasyonu


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