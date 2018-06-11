'Seçmen kağıdı' cinayeti! Gözünü kırpmadan öldürdü

Tokat'ın Zile ilçesinde "seçmen kağıdı" yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada köy muhtarı tabancayla vurularak öldürüldü.



İddiaya göre, ilçeye bağlı Binbaşı köyünde Hamza E, aralarında husumet bulunan köy muhtarı Ali Özyörük'ün (38) evinin önünde, muhtardan kendisinin ve yakınlarının seçmen kağıdını istedi.



Muhtar ile Hamza E. arasında seçmen kağıdı yüzünden çıktığı öne sürülen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Hamza E. tarafından tabancayla vurulan Özyörük olay yerinde hayatını kaybetti.



Muhtarın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Cinayet zanlısı Hamza E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaynak : AA