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Muharrem İnce'ye suçüstü!

Arşivler açılınca CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin gerçek yüzü ortaya çıktı.

Güncel / 11 Haziran 2018 Pazartesi 09:48
Muharrem İnce'ye suçüstü!

Sabah gazetesi yazarı Fahrettin Altun, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin gerçek yüzünü gün yüzüne çıkardı.

İnce'nin kendisini dini bütün bir mümin gibi pazarlamanın derdinde olduğunu söyleyen Altun 'sayesinde dinin siyasete nasıl alet edildiğini gördük' dedi.

Arşivleri açan Fahrettin Altun, Muharrem İnce'nin başörtüsü hakkındaki görüşlerini ve takındığı tavrı okuyucularıyla paylaştı.

İşte Fahrettin Altun'un yazısındaki o bölüm;

Suçüstü de neyin nesi demeyin sakın.
Bundan ala suçüstü mü olur?
Beyefendi kendisini dini bütün bir mümin gibi pazarlamanın derdinde.
Sayesinde dinin siyasete nasıl alet edildiğini sahiden görmüş olduk.
Rahmetli Erbakan Hoca'ya az mı zulmettiler?
Recep Tayyip Erdoğan'a az mı kahır çektirdiler?
Erdoğan'ın belediye başkanlığı günlerinde, AK Parti'yi kurduğu zamanlarda sürekli bu kara propagandayı kullandılar.
Halbuki öte tarafta Fetullah Gülen ve çetesi dini, bırakın siyasete vesayete alet ediyordu.
Ne Erbakan, ne Erdoğan dini siyasete alet etmediler.
Türkiye'de baskılanan dindar toplum kesimlerinin sesi oldular.
Demokratik siyasal rekabete, sandığın gücüne inandılar ve bu halkı iktidarın merkezine taşımak için mücadele ettiler.

***
Dönelim konumuza.
Hafıza ne güzel bir şey.
Unutmak mümkün mü?
Unutmuyoruz o günleri.
Muharrem İnce'nin de içinde olduğu Kemalist oligarşinin bu vatanın, bu milletin değerlerine nasıl savaş açtıklarını dün gibi hatırlıyoruz.
Arşivler de oracıkta duruyor.
Açıp bakıyoruz.
Acaba Muharrem İnce Türkiye siyasi tarihinin yıllar yılı kanayan yarası başörtüsü meselesiyle ilgili neler demiş?
Neler görüyoruz, neler?
Misal, bir keresinde şöyle söylemiş Muharrem Bey.
'Onu takar ya da takmaz. O onun yaşam biçimidir. Ama bu özgürlük değildir. Hatta bir özgürlükten vazgeçmektir.
Saçını açma özgürlüğünden vazgeçmektir.' Demek öyle!
Bir keresinde de meclis kürsüsünden bağıra çağıra sormuş İnce.
'Neden kadınların saçını kapatıyoruz' diye!
Sanki başını örten kadınlar o örtüyü kendileri örtmüyorlarmış, kendileri, kendileri hakkında tasarrufta bulunamazlarmış gibi!
Bir başka sefer de İnce kameraların karşısına geçmiş ve şu sözleri sarf etmiş.
'Üniversitede türban takıp giriyor kız çocuklarımız. Hükümet, başbakan (Erdoğan) niye bir açıklama yapmıyor?

Yazının tamamın için tıklayınız  Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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