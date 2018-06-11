HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın hapisten çıkması gerektiğini savunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin iki yüzlülüğü ortaya çıktı.
2014 yılında Halk TV'de yayınlanan Halk Arenası programına konuk olan CHP'li Muharrem İnce'nin Kobani olaylarıyla ilgili sözleri iki yüzlülüğünü ortaya koydu.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, o programda Demirtaş için, 'Ne zamanki bu çağrı yapıldı. Bu çağrıyı yapanlar diyor ki; 'biz bunun provokasyon olacağını düşünmedik.' Çağrıyı yapan bunu düşünecek, sen milletvekilisin, parti başkanısın bunu göreceksin' ifadelerini kullanmıştı.