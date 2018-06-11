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Muharrem İnce'nin iki yüzlülüğü

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın hapisten çıkması gerektiğini savunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin iki yüzlülüğü ortaya çıktı.

Siyaset / 11 Haziran 2018 Pazartesi 19:34
Muharrem İnce'nin iki yüzlülüğü
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2014 yılında Halk TV'de yayınlanan Halk Arenası programına konuk olan CHP'li Muharrem İnce'nin Kobani olaylarıyla ilgili sözleri iki yüzlülüğünü ortaya koydu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, o programda Demirtaş için, 'Ne zamanki bu çağrı yapıldı. Bu çağrıyı yapanlar diyor ki; 'biz bunun provokasyon olacağını düşünmedik.' Çağrıyı yapan bunu düşünecek, sen milletvekilisin, parti başkanısın bunu göreceksin' ifadelerini kullanmıştı.


VİDEO Muharrem İnce'nin iki yüzlülüğü
 


İnce bugün ise, sırf ikinci tur olursa HDP'lilerden oy alabilmek için HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın hapisten çıkması gerektiğini savunuyor. 

Demirtaş, PKK/KCK ile paralel hareket edip 50 kişinin öldüğü Kobani protestoları için halkı tahrik etmek gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Selahattin DemirtaşCumhurbaşkanıMuharrem İnceKobani


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