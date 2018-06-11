Muharrem İnce fena yakalandı! Bu ne tahammülsüzlük

HP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, gündemde başörtüsü tartışması hiç olmadığı halde, mitinglerinde ısrarla başörtüsünü serbest bırakma vaadinde bulunmaya devam ediyor.



BAŞÖRTÜSÜNE KARŞI AMANSIZ BİR MÜCADELE VERMİŞ



Ancak arşivler incelendiğinde, başörtüsüne ve namaza en çok karşı çıkan CHP'li vekillerden birinin Muharrem İnce olduğu ortaya çıktı.



Geçtiğimiz hafta, başörtüsüyle ilgili önceki yıllara ait videolarıyla gündeme gelen İnce, bu kez de TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesiyle dikkatleri üzerine topladı.



TBMM'YE BAŞÖRTÜLÜ KAMERAMAN HAKKINDA SORU ÖNERGESİ VERMİŞ



İnce'nin 2009 yılında TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesi, başörtüsü konusundaki samimiyetsizliğini gözler önüne serdi.



"BU KAMERAMAN TRT'DE BAŞÖRTÜSÜYLE NASIL ÇALIŞABİLİR"



Önergede, TRT'nin başörtülü bir muhabir çalıştırdığını ifade eden Muharem İnce, söz konusu çalışanın başını dışarıda kışlık bereyle örtmesine dahi tahammül edemediğini bildiriyor.







Muharrem İnce önergede şu ifadeleri kullanıyor:



KIŞLIK BEREYLE ÖRTÜNMESİNE BİLE TAHAMMÜLÜ YOK



1. 30 Ağustos 2009 tarihinde Zafer Bayramı'nda Ankara'da yapılan törenleri canlı olarak yayınlayan TRT ekibindeki bir kameramanın saçlarını kışlık bere ile kapattığı, bu kameramanın TRT'de türbanla çalıştığı yönünde basında çıkan haber ve fotoğraflar doğru mudur?



2. Fatma Betül Gürtekin isimli kameramanın asistanı TRT'nin kadrolu personeli midir?



3. TRT'de KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİK hükümleri geçerli değil midir?



4. Bu yönetmelik geçerli ise Fatma Betül Gürtekin hangi mevzuata göre türbanla çalışmaktadır?



"TRT BU ÇALIŞANLA İLGİLİ İŞLEM YAPTI MI?"



5. Fatma Betül Gürtekin'in çalıştığı ünitenin yöneticileri KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİK hükümlerine aykırı davranması nedeniyle Fatma Betül Gürtekin hakkında işlem yapmış mıdır?



"TRT'DE BAŞKA BAŞÖRTÜLÜ ÇALIŞAN VAR MI?"



6. Fatma Betül Gürtekin'den başka türbanlı çalışan TRT personeli var mıdır?



7. Türkiye Cumhuriyeti'nin yasa ve yönetmelikleri TRT'de geçerli değil midir?











