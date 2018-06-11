Muğla'da Sakal-I Şerif ziyarete açıldı

Kadir Gecesi nedeniyle Merkez Kurşunlu Camisi'nde Sakalı Şerif ziyarete açıldı.
Muğla'da Kadir Gecesi nedeniyle Merkez Kurşunlu Camisi'ndeki Sakal-ı Şerif, vatandaşların ziyaretine açıldı.
Kadir Gecesi nedeniyle teravih namazı sonrası Merkez Kurşunlu Camisi'nde bulunan Sakal-ı Şerif, ilahiler eşliğinde sedef kaplamalı sandukasından açılarak sergilendi.
Duygulu anların da yaşandığı ziyarette, bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla Sakal-ı Şerif'in fotoğrafını çekmeye çalıştı.
İl Müftüsü Abdurrahman Koçak, Sakal-ı Şerif'i Kadir Gecesi dolayısıyla ziyarete açtıklarını söyledi.
Menteşe Müftülüğü tarafından Kadir Gecesi nedeniyle Kurşunlu Camis'nde Sakal-ı Şerif ziyaretinin yanı sıra Mevlid-i Şerif ve Kur'an okundu ve tespih namazı kılındı.
Kaynak : AA