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Muğla'da Sakal-I Şerif ziyarete açıldı

Kadir Gecesi nedeniyle Merkez Kurşunlu Camisi'nde Sakalı Şerif ziyarete açıldı.

Yaşam / 11 Haziran 2018 Pazartesi 01:31
Muğla'da Sakal-I Şerif ziyarete açıldı
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Muğla'da Kadir Gecesi nedeniyle Merkez Kurşunlu Camisi'ndeki Sakal-ı Şerif, vatandaşların ziyaretine açıldı.

Kadir Gecesi nedeniyle teravih namazı sonrası Merkez Kurşunlu Camisi'nde bulunan Sakal-ı Şerif, ilahiler eşliğinde sedef kaplamalı sandukasından açılarak sergilendi.

Duygulu anların da yaşandığı ziyarette, bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla Sakal-ı Şerif'in fotoğrafını çekmeye çalıştı.

İl Müftüsü Abdurrahman Koçak, Sakal-ı Şerif'i Kadir Gecesi dolayısıyla ziyarete açtıklarını söyledi.

Menteşe Müftülüğü tarafından Kadir Gecesi nedeniyle Kurşunlu Camis'nde Sakal-ı Şerif ziyaretinin yanı sıra Mevlid-i Şerif ve Kur'an okundu ve tespih namazı kılındı.

Kaynak : AA

Kadir GecesiTeravih NamazıSakal-ı ŞerifKoçak


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