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Model uydu yarışmasında dünya ikincisi oldular

Bülent Ecevit Üniversitesi ’Grizu-263’ uzay takımı, Amerika Birleşik Devletleri’nde katıldıkları model uydu yarışmasında (CanSat Competition) dünya ikinciliği elde etti.

Teknoloji / 11 Haziran 2018 Pazartesi 10:22
Model uydu yarışmasında dünya ikincisi oldular

BEÜ Mühendislik Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilerin oluşturduğu 'Grizu-263' uzay takımı, 8-10 Haziran 2018 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde NASA tarafından düzenlenen model uydu yarışmasında (CanSat Competition) yarışmasında 41 üniversite arasına kalarak final yarışmalarına katılmayı hak kazandı.

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar'ın destekleri ile ABD'ye giden takım, CanSat Competition 2018'de dünya ikincisi oldu. Takım üyeleri yaptıkları açıklamada, 'Grizu-263 Uzay Takımı olarak katılmış olduğumuz CanSat Competition 2018'de tüm görevleri eksiksiz tamamlayarak Dünya 2.'liğini Zonguldak/Türkiye'ye gururla getirmiş bulunuyoruz. Bize destek veren herkese sonsuz teşekkürler' ifadelerine yer verdi. Kaynak : İHA

Amerika Birleşik DevletleriAhmet Çınar


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