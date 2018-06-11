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'Grip Oteli'nde konaklayana 3 bin 500 dolar

Aşıların ne kadar etkili olduğunu araştırmak isteyen bilim adamları, Grip Oteli'nde konaklayacak gönüllüler arıyor.

Sağlık / 11 Haziran 2018 Pazartesi 12:05
'Grip Oteli'nde konaklayana 3 bin 500 dolar

ABD'de aşıların ne kadar etkili olduğunu araştırmak isteyen bilim adamları, 'Grip Oteli'nde konaklayacak gönüllüler arıyor.

'Live Science'ın haberine göre, Missouri eyaletinde Saint Louis Üniversitesinden bilim adamları, grip aşılarının etkisi hakkında daha kapsamlı araştırma yapabilmek için 'Uzun Kalım Araştırma Birimi'ni, namı diğer 'Grip Oteli'ni kurdu.

Otel, bilerek isteyerek gribe yakalanacak gönüllülere ev sahipliği yapacak. Önceden aşı ya da placebo yapılacak katılımcılar, daha sonra virüslere maruz bırakılacak.

Konaklama ve yol masrafları için 3 bin 500 dolar ödeme yapılacak gönüllüler, 10 gün boyunca otelde karantina altında takip edilecek.

Standart otel özelliklerine sahip tesiste, gönüllülerle ilgilenecek hemşireler de bulunacak.

Bilim adamları, Grip Oteli'ndeki ilk çalışmayı altı ay içinde yapmayı planlıyor.

Kaynak : AA

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