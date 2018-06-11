Suriyeliler, Kilis Valiliğinin izniyle Ramazan Bayramı'nı geçirmek için Suriye'ye gitmeye devam ediyor. Esad rejimi ile terör örgütleri DEAŞ ve PKK-PYD'nın saldırılarından kaçan Suriyeliler, güvenli liman olarak gördükleri Türkiye'ye sığınmışlardı. Suriye'nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer kentlerine gitmek için online randevu sistemine kayıt yaptıran Suriyeliler, randevu günü ülkelerine gidiyor. Suriyeliler, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nın arkasında bulunan gönderme merkezine geceden gelerek, AFAD tarafından kurulan çadırlarda sıraya girip sabah 08.00'den itibaren Suriye'ye geçiş yapıyor. 40 dereceyi aşan sıcak havaya rağmen uzun süre sırada bekleyen Suriyeliler ülkelerine bayram için gitmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyor. Şu an akadar Ramazan Bayramı için giden Suriyelilerin sayısı 46 bini aştı.



SURİYELİLER YAKINLARINA HEDİYELER GÖTÜRÜYOR



Suriyeliler yakınlarına Suriye'de temin edilmesinde sıkıntı yaşanan giysi, temel ihtiyaç malzemeleri başta olmak üzere çeşitli hediyeler götürüyor. Suriyeliler yanlarında getirdikleri eşyaları taşımakta zorluk çekiyor.



ÇOĞUNLUKLA FIRAT KALKANI VE ZEYTİN DALI BÖLGESİNE GİDİYORLAR



Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile barış, huzur ve güvenliğin sağlandığı Halep kentine bağlı Çobanbey, Carablus, El Bab ile Afrin ilçe ve kırsalına giden Suriyelilerin sayısında önceki yıllara oranla büyük artış yaşanıyor.



0-15 yaş aralığındaki çocukların eksik aşıları İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapıldıktan sonra pasaport polisi tarafından işlemleri tamamlanan Suriyeliler tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor. Halep'in Azez ilçesine geçen Suriyeliler, buradan ülkenin çeşitli kentlerine yakınlarının yanına gidiyor.



(Mehmet Ali Dağ /İHA) Kaynak : İHA