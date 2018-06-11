Bursa'nın ilk ve tek fotoğraf müzesi olma özelliğini taşıyan Mysia Fotoğraf Müzesi, “Nadar'ın Büyük Portreleri”nin ardından, Ahmet Elhan'ın ‘Günden Geceye' adlı fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Engin Özendes'in yaptığı 24 fotoğraftan oluşan sergi, gecenin renklerini farklı bir yorumla sanatseverlerle buluşturuyor. Yurt içinde ve Newyork, Paris, Frankfurt gibi yurt dışındaki bir çok kentte kişisel sergi açan Ahmet Elhan'ın eserleri büyük ilgi gördü.



Sergi açılışına katılan Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, Nilüfer Belediyesi'nin Ahmet Elhan'ın sergisine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Başkan Mustafa Bozbey adına teşekkür etti.



Küratör Engin Özendes de fotoğrafların ilk kez Bursa'da sanatseverlerin karşısına çıktığını ifade etti ve Ahmet Elhan'ın çalışmalarına dikkat çekti.



Ahmet Elhan'ın fotoğraf sergisi 21 Ekim'e kadar Bursalı sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.



Çalışmalarını anlattı



Sergi açılışının ardından Ahmet Elhan, fotoğraf tutkunlarıyla Mysia Fotoğraf Müzesi'nde düzenlenen söyleşide bir araya geldi. Fotoğraf dilinin çok farklı olduğunun altını çizen Elhan, “Yıllar boyu fotoğraf ustaları bu dili tam anlamıyla çözmek için çaba sarf etmişler. Sanat ve fotoğraf tarihi içinde yer almış büyük ustalar yine fotoğraf tarihi içinde yer almış görüntülerinden yola çıkarak farklı bir katkı ile sonuca ulaşmaya çalışmışlar. Ben hep ‘Hayatın içindeki sorunları fotoğraf platformunda nasıl görebiliyoruz' diye düşündüm. Fotoğrafın kendi kültürü içinde yapılmış biçimleri dert ederim. Benim fotoğrafta yöneldiğim temel olarak soyutlamadır. İstanbul sokaklarında gezmişim ve bazı parçaları kopartmışım. Sonra o parçaları başka parçalarla bir araya getirdiğimizde benim kendi mekân algım ortaya çıkmıştır. Gecenin sakladıklarını ortaya çıkarmaya, gösterdiklerini de saklamaya çalıştım fotoğraflarımda. Gündüz fotoğraflarımda da dikkat çektiğim farklı noktalar var. Zamanla oynayarak mekanı değiştirebilirsiniz” dedi.



Kaynak : İHA