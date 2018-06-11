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FETÖ'cülerin Hasan Tahsin oyunu deşifre oldu!

FETÖ'cü sosyal medya hesapları Yunan işgal ordusuna ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin’in ismini kullanarak algı operasyonuna başladı.

Güncel / 11 Haziran 2018 Pazartesi 10:12
FETÖ'cülerin Hasan Tahsin oyunu deşifre oldu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ ile ilgili çok çarpıcı bir açıklama yaparak “Yakaladıklarımız arasında itiraflar var. Bunların kendi aralarında planlarını öğreniyoruz. Yeni bir darbe, yeni suikast planları var ama buna güçleri yok” demişti.

Bakan Soylu'nun yeni suikast iddiasına gazeteci Nedim Şener örnekledi. İstihbarata gerek kalmadan sosyal medyadan FETÖ'nün firari darbecileri tarafından kullanılan hesaplar takip edilse “suikast” konusunun açık açık tartışıldığının görüleceğini yazan Şener, 'Amiral Yamamoto” isimli hesabı örnek gösterdi.

Hesaptan atılan bir tweeti paylaşan Şener, 'Nasıl 15 Temmuz darbe girişiminde “Yurtta Sulh” ifadesini kullanıp, alçak emellerine Mustafa Kemal Atatürk'ün adını alet etmeye kalktılarsa, şimdi de kanlı planlarına Yunan işgal ordusuna ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin'i perde olarak kullanmayı düşünüyorlar.' diye ekledi.

Hesaptan paylaşılan tweet şu şekilde:

HASAN TAHSİN KİMDİR?

Hasan Tahsin ya da gerçek adıyla Osman Nevres (1888, Selanik - 15 Mayıs 1919, İzmir), 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'e çıkartma yapan, seçkin askerlerden oluşan Yunan Efzon Alayı işgal askerine, Kordonboyu'ndan ilk kurşunu sıkarak Türk direnişini başlatan ulusal sembol kişi, yazar ve gazeteci.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Nedim ŞenerFetö Terör Örgütüİçişleri BakanıSüleyman Soylu


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