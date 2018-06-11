Erol Mütercimler: Kılıçdaroğlu kripto AK Partilidir

Meltem TV'de yayınlanan Akıl Oyunu porgramına konuk olan Stratejist Erol Mütercimler, CHP ve Kılıçdaroğlu'na dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Çatı aday Ekmeleddin İhsanoğlu'nun aday gösterileceğini 2 ay 14 gün önce Halk TV'de söylediğini belirten Mütercimler, 'Ben bunu söyledikten sonraCHP'den birileri arayacak, Kılıçdaroğlu arayacak 'böyle birşey yok, nereden çıkardın' diyecek diye bekledi. Ama bir Allah'ın kulu aramadı' ifadelerini kullandı. Mütercimler şöyle devam etti:



'KRİPTO AK PARTİLİLERİ CHP'NİN ÜST YÖNETİMİNDE ARAYACAKSINIZ'



'Şimdi soruyorum; utanmadan bana kripto ya da gizli AK Partili yazanlara cevabımdır, bu partide gizli AK Partili arıyorsanız Kılıçdaroğlu'dur. Hem Kemal Bey'dir hem de yanında bulunan dört kişidir. Kripto AK Partilileri CHP'nin üst yönetiminde arayacaksınız.'