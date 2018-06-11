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Erdoğan, Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak, darbe girişiminin seyrini değiştiren 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kabri başında dua etti.

Güncel / 11 Haziran 2018 Pazartesi 17:07
Erdoğan, Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.

Erdoğan, Niğde kent merkezinde düzenlediği mitingin ardından Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine geçti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak, darbe girişiminin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret eden Erdoğan, şehitlikte dua etti ve kabirdeki çiçekleri suladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir, kardeşi Soner Halisdemir ve abisi Doğan Halisdemir de eşlik etti.

Erdoğan, ziyaretinin ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunanları selamladı, bazı vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi. Kaynak : AA

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