Erdoğan Demirören 15 Temmuz Darbe gecesi ne yaptı?

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Demirören'in 15 Temmuz gecesini Hürriyet gazetesi yazarlarından Fatih Çekirge kaleme aldı.



Dönemin Spor Bakanı Çağatay Kılıç'ın daveti üzerine Samsun'da olduklarını hatırlatan Çekirge, Mevlüt Çavuşoğlu ve Erdoğan Demirören'le sohbet ettiklerini yazdı. Çavuşoğlu'na gelen telefonla kalkışmadan haberdar olduklarını aktaran Çekirge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “meydanlara çıkın” çağrısı üzerine Mevlüt Çavuşoğlu, Çağatay Kılıç ve Samsun milletvekili Çiğdem Karaaslan “Hadi meydana yürüyelim” dediğini ifade etti.



Çekirge, yola çıkarken elinden tuttuğunu Demiören'in “Fatih keşke ben de sizle yürüyebilsem” dediğin yazdı.



Köşe yazısının bir bölümü şöyle



Bir ara Çavuşoğlu'nun özel kalemi geldi:



“Efendim Boğaz Köprüsü'nde askerler var.”



“Yani...”



Önce Çağatay Bey “Bir terör ihbarı vardır” dedi.



Mevlüt Bey “Evet olabilir” dedi.



Sonrasını biliyorsunuz.



İhanet hortlamıştı.



O sırada durumu anlamak için kaldığımız otele geçtik.



Bakanlar telefon trafiği için odalarına çıktı.



Biz de televizyonun karşısına.



İşte o dakika Erdoğan Demirören Bey'le televizyon karşısında bir grup olarak olayları izliyoruz.



Ve elbette sohbet ediyoruz. Binlerce soru işareti üzerimize yağıyor.



Bir ara Erdoğan Bey bana dönüp şöyle dedi: “Fatih sence nedir bu?”



Yorumlar yapıyoruz...



Ben “Birileri bir halt karıştırıyor ama komutanlar ortada yok. Belli ki asker içinde bir karışıklık var” dedim.



Erdoğan Bey, “Bana göre bir kalkışma var” dedi ve ekledi:



“Bak Fatih sen beni gazeteci olarak yanına al. Ben yorum yapayım.”



O kriz halinde gülmüştük.



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel