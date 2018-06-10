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Erdoğan'dan Demirören ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden iş adamı Erdoğan Demirören'in ailesini ziyaret etti.

Yaşam / 10 Haziran 2018 Pazar 23:19
Erdoğan'dan Demirören ailesine taziye ziyareti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden iş adamı Erdoğan Demirören'in ailesini ziyaret etti.

Erdoğan, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'ndeki İçişleri Bakanlığı mensupları ve İstanbul muhtarlarına yönelik iftar programının ardından taziye ziyareti için Demirören'in Kanlıca'daki evine gitti.

Aileye başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve sanatçı Orhan Gencebay da eşlik etti. Kaynak : AA

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