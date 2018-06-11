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Cumhuriyet gazetesinin büyüme rahatsızlığı

Türkiye ekonomisinin büyümesi Cumhuriyet gazetesini rahatsız etti.

Medya / 11 Haziran 2018 Pazartesi 11:45
Cumhuriyet gazetesinin büyüme rahatsızlığı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 arttı.

Haber merkezlerine düşen son dakika Cumhuriyet gazetesinde ise farklı bir şeklilde yer buldu.

Gazetenin internet sitesi 'TÜİK'e göre hala büyüyoruz' başlığı ile rahatsızlığını gözler önüne serdi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Türkiye İstatistik KurumuCumhuriyet Gazetesi


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