Cumhuriyet gazetesinin büyüme rahatsızlığı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 arttı.



Haber merkezlerine düşen son dakika Cumhuriyet gazetesinde ise farklı bir şeklilde yer buldu.



Gazetenin internet sitesi 'TÜİK'e göre hala büyüyoruz' başlığı ile rahatsızlığını gözler önüne serdi.





Eziksiniz çaresizliğin dibinde boğulup gideceksiniz — kılıçbalığı (@kilicbaligi1453) 11 Haziran 2018

tüik yerine halk tv veya yılmaz özdil facebook sayfası vermesi lazımdı demi bu istatistikleri o zaman gerçekçi olurdu senin için — Kadir (@kadirusss) 11 Haziran 2018

Kudurun ulan — Ömer el-Ramazan (@omericooI) 11 Haziran 2018

maalesef, ne yazık ki, üzülerek ve kahrolarak iletiyoruz ki 'hala' büyüyoruz!!! — Yiğit Hamza 1453 #DEVAM #Nakba70 (@yigithamza1453) 11 Haziran 2018

Yaaa yazık size sabah sabah nasıl da moraliniz bozuldu Ne oldu ayaklarınıza mı dolandı — AySe (@Bilaysee) 11 Haziran 2018

Ve Türkiye büyüdükçe siz çok rahatsız oluyorsunuz. — Yüksel Sağlam (@yuxel76) 11 Haziran 2018