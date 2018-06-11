Cumhuriyet gazetesinin büyüme rahatsızlığı

Türkiye ekonomisinin büyümesi Cumhuriyet gazetesini rahatsız etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 arttı.
Haber merkezlerine düşen son dakika Cumhuriyet gazetesinde ise farklı bir şeklilde yer buldu.
Gazetenin internet sitesi 'TÜİK'e göre hala büyüyoruz' başlığı ile rahatsızlığını gözler önüne serdi.
Rakamlar açıklandı: TÜİK'e göre hala büyüyoruzhttps://t.co/l9V1Nrbzkn pic.twitter.com/hjUE1MXcpg— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) 11 Haziran 2018
Eziksiniz çaresizliğin dibinde boğulup gideceksiniz— kılıçbalığı (@kilicbaligi1453) 11 Haziran 2018
tüik yerine halk tv veya yılmaz özdil facebook sayfası vermesi lazımdı demi bu istatistikleri o zaman gerçekçi olurdu senin için— Kadir (@kadirusss) 11 Haziran 2018
Kudurun ulan— Ömer el-Ramazan (@omericooI) 11 Haziran 2018
maalesef, ne yazık ki, üzülerek ve kahrolarak iletiyoruz ki 'hala' büyüyoruz!!!— Yiğit Hamza 1453 #DEVAM #Nakba70 (@yigithamza1453) 11 Haziran 2018
Yaaa yazık size sabah sabah nasıl da moraliniz bozuldu Ne oldu ayaklarınıza mı dolandı— AySe (@Bilaysee) 11 Haziran 2018
Ve Türkiye büyüdükçe siz çok rahatsız oluyorsunuz.— Yüksel Sağlam (@yuxel76) 11 Haziran 2018
Kaynak : Beyaz Gazete Özel
batsak kına yakacaksınız..— Hamidullah (@Ciminniyyu) 11 Haziran 2018
ama size inat büyüyeceğiz...