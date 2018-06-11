Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etti

Niğde mitinginden sonra Niğde'nin bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde bulunan Ömer Halisdemir'in mezarının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde meydanındaki miting sonrasında helikopterle beldeye geldi ve Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret öncesinde şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve kardeşi Soner karşıladı. Ömer Halisdemir'in kabir başında Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret ettikten sonra bir süre vatandaşlarla sohbet etti ve beldeden helikopterle ayrıldı. Kaynak : İHA