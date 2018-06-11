Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendine çekidüzen ver

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenler'de yaklaşık 100 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen '10 Bin Hatim 100 Bin Dua' programına katıldı.



Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Başbakanı Kurz'a sitemini dile getirirken 'kendine çekidüzen ver olay farklı yere gider' diyerek sert tepki gösterdi.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Filistin'de her gün masum çocuklar, kadınlar, erkekler tekerlekli sandalyedeki engelliler, yaralılara yardım eden hemşireler katlediliyor. Zalim İsrail yönetimi, siyonist İsrail yönetimi Filistinlilere adeta nefes aldırmıyor.'



AVUSTURYA BAŞBAKANINA SERT TEPKİ: KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VER



Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Buradan Avrupa'ya, doğrusu Avusturya'ya, Avusturya'nın Başbakanına sesleniyorum. Bak daha çok gençsin. Daha senin çok şöyle tecrübe edinmen lazım. Bak şunu unutma, senin bu çıraklığın, bu tavırların senin başına çok işler getirebilir. Zira bilesin ki Avusturya'da bir caminin kapatılması, oradaki Müslümanların, din adamlarının Avusturya'dan atılması, yurt dışı edilmesi yeniden bir haçlı-hilal mücadelesini başlatır ki bunun sorumlusu da sen olursun. Kendine çekidüzen ver olay çok farklı yere gider' dedi.



Avusturya'nın şuanda Müslümanlara yönelik tavrı Avrupa'daki İslam düşmanlığının sadece görünen yüzüdür'



Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Arakan'daki Müslümanları yerlerinden, yurtlarından etmekle, Avrupa'nın göbeğinde Müslümanların camilerini kapatmanın zihniyet bakımından hiçbir farkı yoktur.'







TARİH GÜÇLÜNÜN DEĞİL HAKLININ ZAFERİNİ YAZACAK



Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim itirazlarımız, bizim isyanımız kendimiz için değildir. Biz dünyadaki tüm mazlumların, mağdurların sesiyiz. Yürekten inanıyoruz ki haklıyız ve kazanacağız. İnanıyoruz, Onun için üstünüz. İnşallah bu defa tarih güçlünün değil, haklının zaferini yazacak.'

