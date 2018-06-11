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Çukur dizisi bu akşam sezon finali yapacak

Show TV’nin fenomen dizisi “Çukur” bu akşam saat 21.00’de, yıllarca unutulmayacak büyük sezon finaliyle milyonları ekran başına kilitleyecek. Dizinin yıldızları, Haliç Kongre Merkezi’nde Tohum Otizm Vakfı yararına gerçekleşecek “Sezon Finali Gala Gecesi”nde son bölümü hayranlarıyla izleyecek

Televizyon / 11 Haziran 2018 Pazartesi 12:17
Çukur dizisi bu akşam sezon finali yapacak

Nefesler tutuldu! Milyonları her pazartesi SHOW TV ekranına kilitleyen ‘Çukur’da bu akşam fırtına son kez kopacak. Her karakterin kendi finalini yaşayacağı dizide, oğlu Selim’in ihanetiyle hayatının en büyük yıkımını yaşayan İdris Koçovalı, bu mücadelede mağlubiyetini ilan ederek Çukur’u Vartolu’ya bırakacak.

AKSİYON TAVAN YAPACAK

Yamaç’IN Çukur için savaşmaya devam edeceği, silahların konuşacağı, dövüş sahnelerinin damga vuracağı sezon finalinde, tanıtımda kanlar içinde kalan Yamaç’a neler olacağı merakla beklenecek. Akşın ve Celasun’un düğünü ise tüm bu hengamede Koçovalılar için bir nefes olacak.

ÇUKUR’DA BU AKŞAM FIRTINA KOPACAK!

Yıldız kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle milyonları ekrana kilitleyen “Çukur”, büyük sezon finaliyle pazartesi ekranına yine damgasını vuracak. Tansiyonun bir an olsun düşmeyeceği, her karakterinin kendi finalini yaşayacağı dizide olaylar şöyle gelişecek:

CELASUN EVLENİYOR

HT Maagazin'in haberine göre Çukur, Koçovalı ile Vartolu tarafının tam ortasında kalır. Oğlu Selim’in ihanetiyle hayatının en büyük yıkımını yaşayan İdris Koçovalı, bu mücadelede mağlubiyetini ilan ederek Çukur’u Vartolu’ya bırakır. Yamaç, savaşmaya devam ederken Akşın ve Celasun’un düğünü Koçovalılar için bir nefes olacaktır...


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