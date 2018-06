Çukur dizisi bu akşam sezon finali yapacak

Nefesler tutuldu! Milyonları her pazartesi SHOW TV ekranına kilitleyen ‘Çukur’da bu akşam fırtına son kez kopacak. Her karakterin kendi finalini yaşayacağı dizide, oğlu Selim’in ihanetiyle hayatının en büyük yıkımını yaşayan İdris Koçovalı, bu mücadelede mağlubiyetini ilan ederek Çukur’u Vartolu’ya bırakacak.



Yıldız kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle milyonları ekrana kilitleyen “Çukur”, büyük sezon finaliyle pazartesi ekranına yine damgasını vuracak. Tansiyonun bir an olsun düşmeyeceği, her karakterinin kendi finalini yaşayacağı dizide olaylar şöyle gelişecek:



HT Maagazin'in haberine göre Çukur, Koçovalı ile Vartolu tarafının tam ortasında kalır. Oğlu Selim’in ihanetiyle hayatının en büyük yıkımını yaşayan İdris Koçovalı, bu mücadelede mağlubiyetini ilan ederek Çukur’u Vartolu’ya bırakır. Yamaç, savaşmaya devam ederken Akşın ve Celasun’un düğünü Koçovalılar için bir nefes olacaktır...