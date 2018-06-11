"CHP'nin ruhuna HDP ve DHKP-C kaçmış"

Takvim gazetesi yazarı Erkan Tan, 'Muharrem İnce cumhurbaşkanı seçildiği taktirde terör sevici Selahattin Demirtaş devletin bütün kozmik odalarına girecek çünkü; CHP ve HDP bir ve beraberdirler' dedi.



CHP il ve ilçe teşkilatlarının oyları hane hane, HDP ile nasıl paylaşacaklarını planladıklarını iddia eden Erkan Tan, CHP yönetiminin içine ve ruhuna, HDP ve DHKP-C kaçmış haldedir. Muharrem İnce seçilirse terörist sevici Selahattin Demirtaş da başkan olur' dedi.



Erkan Tan'ın yazısındaki o bölüm;



Muharrem'i seçersen Selahattin de başkan olur

ŞİMDİ bu terörist sevici Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı seçilirse ne olacak? Milli Savunma, İçişleri, Adalet, Emniyet, MİT, Genel Kurmay, ve devletimizin kozmik odaların tamamı, bu adama bağlı olacak. Milli Güvenlik Kuruluna başkanlık yapacak.!

Devletin bütün gizli, açık bilgileri, ister istemez önünde olacak.

Yürütmenin başı sıfatı ile, devletin bütün memurlarının da amiri olacak.

Peki, Muharrem İnce Cumhurbaşkanı seçilirse ne olacak...? Fark etmeyecek...

Terörist sevici Selahattin Demirtaş, sanki bizzat kendisi seçilmiş gibi, bütün kozmik odalara yine girecek... Çünkü;

CHP ve HDP bir ve beraberdirler.

HDP, resmen seçim ittifakında yer almamıştır. Çünkü bunu İP Genel Başkanı Meral Akşener istememiştir.

Ancak CHP ve HDP, çok uzun zamandır aynı parti gibidirler. Rakip değil kardeş ve arkadaştırlar.

Memleketin her yerinde CHP il ve ilçe teşkilatları, oyları hane hane, HDP ile nasıl paylaşacaklarını planlıyorlar.

Başta İstanbul olmak üzere, büyük şehirlerde, her CHP'li aileden HDP için oy çıkmasını sağlamaya çalışıyorlar. Zaten CHP yönetiminin içine ve ruhuna, HDP ve DHKP-C kaçmış haldedir.

Bu işbirliğinin delillerini daha önce defalarca burada sizlere anlatmıştım.

Yani uzun lafın kısası: Muharrem İnce seçilirse terörist sevici Selahattin Demirtaş da başkan olur...

Kaynak : Beyaz Gazete Özel