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Canan Kaftancıoğlu'na müthiş kapak

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medyada yaptığı paylaşıma kapak niteliğinde bir cevap geldi.

Güncel / 11 Haziran 2018 Pazartesi 17:05
Canan Kaftancıoğlu'na müthiş kapak

Cumhurbaşkanlığı seçiminde dini kullanmaya başlayan CHP'lilere sosyal medya kullanıcıları ağzının payını vermeye devam ediyor. 

Son olarak dinsiz olduğu halde milleti makarnalı pirinçli iftar sofralarıyla kandırmaya çalışan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun twitter hesabından yaptığı Kadir gecesi paylaşımına sosyal medya kullanıcıları kapak niteliğinde cevaplar verdi.

Kaftancıoğlu'nun, 'Beylikdüzü İlçe başkanıma, kadın ve gençlik kollarına ve Kadir gecesi iftar sofrasında buluşmamıza vesile olan Belediye başkanımıza sonsuz teşekkürler...' tweetine Hüseyin Kaplan adlı twitter kullanıcısı 'Kadir gecesi buluşmanıza belediye başkanı vesile olmadı RECEP TAYYİP ERDOĞAN vesile oldu... Yoksa sen evde şarap ve domuz götürüyordun...' diye çıkıştı.




Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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